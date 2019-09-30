Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар

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IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ, сообщается в пресс-релизе компании. Покупатели, которые приобрели комплект этих двухцветных слюнявчиков, должны вернуть их в магазин IKEA в Вильнюсе или в места выдачи товаров в Каунасе и Клайпеде, где им вернут деньги или обменяют этот товар на другой. При возврате товара чек предъявлять не надо. Ради безопасности детей IKEA рекомендует не использовать эти слюнявчики.

Безопасность и удобство покупателей - это приоритет компании IKEA. Все изделия этой компании проходят тестирование и отвечают стандартам и качеству. На этот раз поступили отзывы пользователей, которые сообщили, что, если потянуть за слюнявчик, у него отваливается кнопка, а ребенок может взять ее в рот и подавиться. По этой причине с рынка отзывают красный и синий слюнявчики MATVRÅ. Комплекты с изображением овощей и фруктов под тем же брендом безопасны для использования, поскольку у них другой дизайн и используются другие материалы. IKEA Foto: IKEA nuotr. IKEA уделяет особое внимание безопасности детских товаров. Поэтому компания решила отозвать с рынка красный и синий слюнявчики MATVRÅ.

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