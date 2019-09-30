Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю

Строительство многоквартирного дома на Жверинасе сопровождается странными совпадениями и случайностями даже после того, как Верховный суд Литвы в мае этого года принял окончательное решение. Коллегия судей постановила, что строительство многоквартирного дома незаконное. Далее дело перешло в участковый суд, но еще до конца слушаний Имущественный банк объявил о своих планах, которые вызвали немало вопросов.

9 мая 2019 года ВСЛ объявил решение, согласно которому разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Д.Пошкос, 18, в Вильнюсе, незаконное.

Правда, такое решение суда не должно радовать защитников общественного интереса. ВСЛ хоть и постановил, что разрешение выдано незаконно, но передал вопрос - сносить или нет построенное здание - участковому суду, который в свое время постановил, что строительство законное. Он также указал, что нет оснований для упразднения разрешения на строительство.

Прокурор Вильнюсского округа просил признать разрешение на строительство незаконным и отменить его действие. Разрешение Вильнюсская мэрия выдала 18 ноября 2014 года. Коллегия ВСЛ удовлетворила просьбу прокурора.

Сейчас здание принадлежит ЗАО P18. Эта компания уже раньше заключила договор с Вильнюсским педагогическим университетом. На основе договора, университет, который потом присоединили к университету им. Витаутаса Великого, передал P18 участок земли площадью 307,44 кв. м. Строители многоквартирного дома планировали оборудовать на этом участке стоянку для машин.

Однако коллегия ВСЛ признала это соглашение с P18 недействительным. Кроме того, суд признал недействительным и разрешение на строительство, выданное муниципалитетом 18 ноября 2014 года.

Кроме того, суд указал, что ЗАО не могло арендовать весь участок, на котором начато строительство. Уже по этой причине муниципалитет не имел права выдавать разрешение на строительство.

Однако ВСЛ не принял требование прокурора снести построенное на участке здание. Он передал решение этого вопроса Вильнюсскому участковому суду, который в свое время уже принимал благоприятное для строителя решение.

В документе указано, что Вильнюсский участковый суд должен выяснить, можно ли такое строительство узаконить и устранить последствия с помощью другие, менее болезненных для строительства средств.

По данным Центра регистра, участок, на котором стоит недостроенное здание, принадлежит государству. Там же стоит и старое общежитие. В этом году общежитие перенял Имущественный банк. Имущественный банк решил продать общежитие. Портал DELFI на сайте ИБ нашел информацию об этом объекте в графе "Будет продано". Границы участка можно узнать на сайте Regia.lt.

На карте Regia.lt видно, что на участке стоят два здания – начатое многоквартирное и общежитие. Однако о том, что постройка на участке нелегальная, на сайте ничего не сказано.

Возникает вопрос, как могут продавать участок, из-за которого сейчас проходят слушания в суде? Означает ли это, что на участке нового владельца останется признанный незаконным строением дом?

DELFI выяснил, что слушания по этому делу в Вильнюсском участковом суде уже начаты. Заседание назначено на 4 октября, информировала представитель суда Риманте Краулише.

По ее словам, в деле несколько ответчиков: Национальная земельная служба, Вильнюсская мэрия, ЗАО P18, Имущественный банк, ПУ университет им. Витаутаса Великого.

Представитель истца (прокурора) Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене указала, что прокурор выступает с 6 требованиями:

1. Упразднить приказ заведующего отдела Вильнюсского земельной службы Национальной земельной службы при Минсельхозе от 2 августа 2011 г. "о формировании и регистрации государственного участка земли по адресу ул. Д.Пошкос, 18 в Центре регистра";

2. Признать недействительным ab initio (с момента заключения) договор об аренде 0,0621 га государственной земли от 28 сентября 2011 г. Nr. 17n, между ГП Государственный имущественный фонд (его правопреемник – Имущественный банк), и ответчиком;

3. Признать недействительным ab initio соглашение от 17 июля 2012 г. об изменении договора Nr. 17n об аренде государственной земли от 28 сентября 2011 г.;

4. Признать недействительным ab initio соглашение от 20 ноября 2013 г. об изменении договора Nr. 17n об аренде государственной земли от 17 июля 2012 г.;

5. Обязать ответчика в течение 6 месяцев с момента вступления постановления суда в силу снести постройку и привести в порядок место строительства;

6. Присудить государству возмещение ущерба на сумму 17 900 евро.

Суть дела: "При выдаче разрешения на строительство на участке по адресу ул. Д.Пошкос, 18, не было учтено то обстоятельство, что на участке стоял принадлежавший государству жилой дом, который истец незаконно снес".

Представитель Национальной земельной службы (НЗС) Андрюс Гелжинис сказал DELFI, что Имущественный банк не сможет продать общежитие, пока не будет сформирован участок.

По словам Гелжиниса, НЗС не будет формировать новый участок, пока не будет поставлена точка в деле, которое сейчас рассматривает суд, поэтому ни о какой продаже не может быть и речи.

DELFI обратился к Имущественному банку (ИБ) с вопросом, почему было решено начать продажу объекта, из-за которого сейчас проходят слушания в суде.

Представитель ИБ Томас Багдонас сказал, что объявление на сайте неверно истолковано. По его словам, пока еще общежитие не продают, его просто включили в список имущества, которое будет продано.

Он предложил вернуться в 2000 г., когда началась история этого здания: "Чтобы понять всю ситуацию, надо вернуться в 2000 г. Тогда, по действовавшим законам Государственный имущественный фонд продал физическому лицу гараж площадью 42,02 кв. м, по адресу Д.Пошкос, 18. В 2007 году его реконструировали в мастерскую и на законных основаниях она была признана пригодной для использования. Эту мастерскую в марте 2012 г. передали в собственность ЗАО P18.

В августе 2011 г. НЗС установила участки земли, которые нужны для самостоятельного функционирования разных построек на этом участке: общежитию (государственному) – 1474 кв. м, мастерской (частная собственность) – 621 кв. м. В сентябре 2011 г. Литовское государство сдало частному лицу в аренду на 46 лет участок в 0,0621 га, находящийся при мастерской. В июле 2012 г. арендатором этой земли стал владелец мастерской ЗАО P18.

Принадлежащей государству землей и общежитием пользовался университет. Он заключил с ЗАО P18 договор об аренде 307,44 кв. м для автомобильной стоянки.

Вышеупомянутой компании Вильнюсская мэрия в ноябре 2014 года выдала разрешение на строительство жилого здания. В мае 2019 года ВСЛ признал, что разрешение на строительство было выдано незаконно.

Сейчас слушание по делу проходит в Вильнюсском участковом суде.

ИБ перенял этот участок и общежитие у университета в мае 2019 года".