Вильнюсские власти потратили на ремонт кабинетов 300 000 евро

Вильнюсские власти на ремонт кабинетов руководителей муниципалитета потратили 300 000 евро, оппозиция критикует власть за бесхозяйственность.

Советник мэра Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускас сказал BNS, что необходимо было отремонтировать 19 и 20 этажи здания, чтобы расширить помещения для команды мэра и реконструировать репрезентативное пространство здания, где принимают гостей.

Ремонт 19 этажа минувшим летом провела компания Domipa, он обошелся в 176 000 евро, с той же компанией составлен договор на 69 600 евро для приведения в порядок террасы на 20 этаже.

Эта компания одна участвовала в конкурсе.

Еще больше 42 000 евро потратили на мебель – стулья, мягкую мебель, кресла, столики, рабочие столы, столы для зала заседания, комоды, кухонный комплект. За 32 000 евро мебель купили у Narbutas Lietuva, а за 10 000 евро – у DV projektai.

8000 евро стоила проектировка помещений – работы выполнила компания Paslaičio projektavimo biuras (площадь 19 этажа – 326 кв. м, значит 1 кв. м без мебели обошелся в 540 евро).

В комментарии BNS мэрия указала, что последние этажи здания не ремонтировали с 2004 года, когда здание на проспекте Конституциёс было сдано в эксплуатацию. Кроме того, из-за влаги терраса на 20 этаже находилась в аварийном состоянии, там не работала система отопления, отклеились плитки.

Указано, что ремонт провели, чтобы приспособить помещение для команды мэра: до ремонта там работали два советника, когда кабинет мэра уменьшили наполовину, оборудовали 6 рабочих мест - для всех советников, увеличили число помещений.

На стоимость ремонта на этой неделе внимание обратил староста фракции Литовского союза свободы Жильвинас Шилгалис. Он сказал, что как стоимость ремонта, так то, что в конкурсе участвовала лишь одна компания, вызывает подозрение.

"Этот ремонт можно сравнить с каунасским "золотым туалетом". Но, напомню, там речь шла о 0,5 млн. литов, а тут о миллионе в литах. За такие деньги можно два дома построить, поэтому, какие тут могут быть комментарии", – сказал BNS политик.

Его удивило, что выбирали только из одного претендента - компании Domipos.