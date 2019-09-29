Парад пьяных водителей в Вильнюсе: наглость поразила и видавших виды полицейских

Сотрудники Литовской дорожной полиции в ночь на воскресенье остановили рекордное количество пьяных водителей. Всего полицейским попались 16 пьяных водителей и 11 водителей без прав.

Около 20 ч. шесть экипажей полиции выехали на работу. Полицейские работали в разных местах города: в Новой Вильне, в Мурине Воке, в Григишкес, в Науининкай, на ул. Друёс, на ул. Атейтес и в других местах.

За два часа полицейским попались 7 пьяных водителей, четырем из них грозит уголовная ответственность, поскольку в их организме было больше 1,5 промилле: 2,03, 1,95, 2,47 и 2,91.

Другим грозит административное наказание (1,35, 1,15 и 1,07 промилле).

У водителя, в организме которого было 1,07 промилле, не было прав.

С 22 ч. полиция дежурила на ул. Друёс и Атейтес.

Практически сразу же полиция остановила Volvo. Водитель авто уверял, что пил 24 часа назад, но в его организме было 0,59 промилле.

Сразу за Volvo попался водитель красного BMW. В организме мужчины было 1,26 промилле. Мало того, выяснилось, что водитель уже лишен прав за нетрезвое вождение.

Спустя непродолжительное время полиция остановила Lexus, в организме водителя которого было 1,21 промилле. Мужчина сразу сказал, что он употреблял алкоголь.

К компании нетрезвых мужчин присоединилась и нетрезвая женщина. В организме водителя Audi было 0,9 промилле. Женщина сказала, что после обеда выпила всего два бокала пива.

Больше всего полицию удивило наглое поведение водителя Audi на ул. Кауно. Водитель на глазах у полиции пересек двойную линию. В результате проверки выяснилось, что водитель пьян (0,45 промилле) и у него нет документов. Мужчина получил штраф 400 евро.

Через час этот же молодой человек, на этом же автомобиле попался полицейским на ул. Атейтес. Ему назначили еще один штраф - 430 евро.

По словам полиции, на счету этого молодого человека не один штраф, но денег у него нет, штрафы он выплачивает частями.

Еще одного нетрезвого водителя (1,21 промилле) без прав полиция остановила в Науининкай.

На ул. Пилимо за рулем BMW также ехал нетрезвый молодой человек (0,93 промилле), который к тому же не сразу согласился пройти освидетельствование.

Позже выяснилось, что он нервничал не только потому, что был пьян, прав у него тоже не было. Его BMW увезли на полицейскую стоянку.

Полицейским попалась и водитель VW Passat. Ее остановили на перекрестке ул. Кауно и Швитригайлос. Женщина была пьяна - 1,26 промилле.

Во время рейда был наказан и водитель автомобиля каршеринговой компании CityBee. Молодой человек, которого остановили на ул. Т.Нарбуто, был пьян - 1,34 промилле. Ему придется заплатить штраф и выплатить компании 2000 евро за пьяное вождение.

По словам полицейских, водители в столице совсем распоясались. До сих пор во время рейдов не было такого количества нетрезвых водителей.