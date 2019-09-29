Жуткая трагедия в Вильнюсе: обнаружено тело молодого человека, ранен его несовершеннолетний друг

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе был убит молодой человек. Помощь врачей потребовалась его несовершеннолетнему другу.

28 сентября, в 20.55 ч., в Вильнюсе, во дворе дома на ул. С.Станявичаус, был обнаружен несовершеннолетний (2002 г.р.) с колотой раной на шее. Врачи оказали ему первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия, в 3.30 ч. 29 сентября, в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Станявичаус, было обнаружено тело молодого человека (1996 г.р.) с колото-резанными ранами на спине.

Выяснилось, что раненый несовершеннолетний дружил с убитым.

29 сентября, около 13.33 ч. полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Ведется расследование.