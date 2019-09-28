В Варене прошел чемпионат по сбору грибов

19 команд опытных грибников со всей Литвы 28 сентября участвовали в чемпионате по сбору грибов в Варене. Команда победителей набрала 15 кг грибов, а самый большой из найденных боровиков весил 646 граммов.

В субботу погода выдалась дождливая. Основные мероприятия Праздника грибов проходили в Марцинконисе, где перед чемпионатом дождя не было две недели. По этой причине участники чемпионата набрали намного меньше грибов, чем на прежних чемпионатах.

С учетом неурожая в этом году организаторы облегчили условия, разрешив командам собирать не только боровики и моховики, но и зеленушки с лисичками и увеличили время сбора грибов. Когда истекло время, выяснилось, что не все команды вернулись из леса.

Кубок из рук мэра района Альгирдаса Кашеты, созданный мастером по черной керамике Пятрасом Преткялисом, завоевала команда "Гриб" из Кайшядориса, набравшая 15,8 кг грибов. На втором месте команда "Колпачок" - 13,221 кг, на третьем – "Тракайские подосиновики" с 12,301 кг грибов.