Гайжаускас стремится помешать членам КНБО комментировать расследование Розовой

Дайнюс Гайжаускас, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), стремится помешать членам комитета публично комментировать расследование контактов депутата Ирины Розовой с Россией до его завершения.

Руководитель комитета руководствуется законом, регулирующим деятельность парламентских комиссий по расследованию, согласно которому после каждого заседания согласованное сообщение может делать только руководитель или уполномоченный член комиссии.

Д.Гайжаускас предложил включить предоставление согласованного отчета в правила процедуры комиссии, но оппозиция выступила против планов.

По его предложению в регламент записано, что глава комиссии или уполномоченный член должен общественности представляет только официальное заявление.

По словам Д.Гайжаускаса, такие публичные комментарии следует ограничить на период, пока идёт расследование.

"Это (закон), как мне кажется, ясно указывает, что пока идёт расследование, мнений членов комиссии не может быть... и даже дискуссий не может быть", - заявил председатель комитета в пятницу на первом заседании комиссии.

Оппозиция выразила обеспокоенность тем, что Гайжаускас стремится ограничить её право комментировать работу комиссии.

"Согласитесь, что могут быть разные точки зрения и каждый из нас после заседания может акцентировать (...) разные вещи и делать разные выводы", - сказал консерватор Лауринас Кащюнас.

"Если нашего мнения спросят после заседания, мы будем иметь право его высказать", - заявил он.

В пятницу КНБО приступил к расследованию контактов И.Розовой с российскими дипломатами, возможной их угрозы национальной безопасности и оснований для импичмента политику.

Расследование также охватит действия политиков, располагавших информацией о Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами Сейма после прочтения материала об И.Розовой.

Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер Сейма В.Пранцкетис получил справку от Департамента госбезопасности, в которой содержалась рекомендация не позволить И.Розовой работать с секретной информацией.

В документе говорилось о её встрече с российскими дипломатами по вопросам финансовой поддержки Альянса русских, а также о том, что член Сейма встречалась с Генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и потому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБD.

В Сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.