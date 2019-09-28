Консерваторы обещают обратиться к руководству страны по поводу Островецкой АЭС

Оппозиционная партия Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ)составляет обращение к руководству страны о строительстве в Беларуси атомной электростанции.

Совет партии обсудит этот вопрос в субботу.

Консерваторы обещают настаивать на том, чтобы Литва не отказывалась наложить вето на соглашение о партнерстве между Европейским союзом и Беларусью.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва одобрит соглашение только в том случае, если в документ будут включены положения о демократии и ядерной безопасности.

Президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел говорят, что Литва должна постепенно возобновить диалог с Беларусью, чтобы помочь ей сохранить свою независимость от России.

Консерваторы также намерены обсудить подготовку к парламентским выборам 2020 года.