Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители и мужчина, ехавший сдавать экзамен по вождению

В субботу утром дорожная полиция Вильнюса провела рейд на окраине столицы, на пересечении проспекта Саванорю и улицы Гальвес.

Совсем не повезло водителю Renault. 42-летний мужчина ехал в Регитру, чтобы сдать экзамен по вождению, но по дороге его остановили полицейские и оштрафовали за вождение без прав.

После заполнения протокола мужчина вызвал такси и поспешил на экзамен, но сдать его не смог.

Во время рейда также проверялась скорость транспортных средств. Рекордсменка - водитель BMW. Она ехала со скоростью 113 км / ч. там, где скоростной режим составлял 50 км / ч.

Также попались шестеро пьяных водителей. Водитель VW Bora выдул 1.22 промилле. Водитель Toyota Prius, как оказалось, не имел прав, а также в нем обнаружено 0,58 промилле. Водитель Audi 80 с 0,80 промилле даже не имел двухлетнего водительского стажа и должен быть абсолютно трезвым. У двух других водителей установлены 0,94 и 0,45 промилле.