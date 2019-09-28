Эти изменения должны быть отражены во вносимом министерством постановлении об участии военных единиц Литвы в международных операциях.

Принять постановление Сейм должен будет до января, так как нынешний мандат парламента на направление военнослужащих за рубеж действует до конца 2019 года.

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"Есть тактическое увеличение там, где может не хватать. Наше предложение будет по Афганистану, потому что предельная численность по сути достигнута. (...) В определенные периоды там нужны военные специфических функций", – сказал журналистам в Сейме в пятницу министр обороны Раймундас Кароблис.

Около 50 литовских военных участвует в натовской миссии по обучению местных вооруженных сил "Твердая поддержка" в Афганистане, большую часть военнослужащих составляет контингент Сил спецопераций.

По словам министра, дополнительный военный контингент в Мали нужно, потому что с четырех месяцев до полугода увеличивается срок смены литовских Сил ополчения, которые охраняют лагерь немецких военных в городе Гао.

"Может понадобиться определенное подкрепление", – сказал Р. Кароблис.

В миссии ООН по поддержанию мира в Мали MINUSMA служит около 40 литовцев. По словам министра, и в этой миссии, и в Афганистане предельную численность военного контингента будет предложено увеличить на десять человек.

Р. Кароблис сообщил, что в проекте постановления сейма также будет предложено направить литовских военных в Ормузский пролив. Несколько ранее это предложение одобрил Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

"Скорее всего, это были бы относительно немногочисленные силы. Мы думаем о штабных офицерах", – сказал министр обороны.

Ормузский пролив – важный водный путь в открытый океан из богатых нефтью стран Персидского залива.