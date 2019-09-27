Отец отравившегося хлором ребенка предупреждает: это был не бассейн, а газовая камера

Один из мальчиков, которые на выходных отравились хлором в бассейне, все еще находится в больнице, другому назначено амбулаторное лечение. Отец одного из детей сказал DELFI, что многие не понимают, насколько серьезна эта ситуация.

"Некоторые думают, что попало немного какого-то газа, что бассейн так и остался прозрачным. Но все было не так. Мы вбежали, а там - не бассейн, а газовая камера. Вода была неописуемого цвета", – рассказал мужчина.

Несчастье произошло 23 сентября, в бассейне Оздоровительного центра для школьников, на ул. Жирмуну. Мужчина рассказал, что его сын пришел на вторую тренировку. Только один из двух пострадавших детей немного умел плавать.

Родители в это время находились в коридоре. В бассейн взрослых не впускают. Однако, по словам мужчины, когда родители поняли, что что-то не так, они вбежали в помещение. Когда они вбежали, детей в воде уже не было.

"Один умел плавать, он плыл к лестнице, где стоит дозатор, а другой не умеет, он бежал, карабкался сам, – рассказал мужчина. – Это подтвердили и видеозаписи. Они выбрались из воды и упали. Им помогли выйти из помещения".

"Один получил дозу поменьше, а другой - побольше, он плыл к лестнице с дозатором, а там концентрация была выше, – рассказал мужчина. – Он в больнице, только уже не в реанимации".

Мужчина сказал, что директор бассейна стал интересоваться ситуацией после публикаций в СМИ.

Специалисты Национального центра общественного здоровья провели проверку в бассейне сказали, что в воскресенье, когда в бассейне работал арендатор, уровень содержания хлора не замеряли.

Специалисты Национального центра общественного здоровья считают, что пострадавшие должны обращаться к ним, чтобы провели расследование. Однако отец мальчика сказал, что они обратились только в полицию.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что сейчас муниципалитет выясняет, безопасно ли эксплуатировать этот бассейн.

"Наш приоритет – безопасность", – сказал он, заметив, что уже подготовлен план модернизации этого бассейна.