Нетрезвого опекуна подозревают в избиении несовершеннолетней

Женщину подозревают в избиении несовершеннолетней девочки проводом. Опекун в момент совершения этих действий была пьяна. Ее закрыли в КПЗ, суд назначит меру пресечения.

Специалист Каунасской окружной прокуратуры Изабеле Бочкене сказала DELFI, что пострадавшая находится в безопасном месте, на следующей неделе ее опросят.

"Девушку опросят на следующей неделе у судьи, женщина задержана, пока обвинения никому не предъявлены", – сказала Бочкене.

Опекун была нетрезвой 1,23 промилле.

"Девушку вчера увезли в дом опеки", – сказала Бочкене. Она не могла предоставить информацию о полученных девушкой травмах. Полиция, прибыв на место происшествия вызвала пожарных-спасателей.

"Надо было попасть в дом, сообщалось, что пострадала 17-летняя девушка, ее били проводом, возможно, девушка получила травму головы, такова была первичная информация, – сказала DELFI представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валасускене. – Пожарные-спасатели осмотрели дом, при помощи лестницы добрались до окна, открыли его и попали внутрь".

Полиция задержала 55-летнюю женщину, а девушку увезли в дом опеки. Инцидент произошел в полночь.

Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Вия Кудзене сказала DELFI, что девушка росла у опекунов с 2 лет, до июля этого года никаких проблем не было - ни пьянства, ни насилия.

Летом, по словам Кудзене, женщина официально стала опекуном девушки. В июле женщина обратилась в службу и пожаловалась на трудности в общении с девушкой.

Специалисты общались и с опекуном, и с девушкой, но угрозу не установили.

"Но чуть больше месяца назад, в конце августа, опекун позвонила в полицию и сообщила, что ее подопечная вовремя не возвращается домой. Было 22 ч. Полицейские приехали и заметили, что женщина пьяна. Тогда приехали специалисты и на несколько дней забрали девушку в дом опеки", – сказала Кудзене.

По словам специалистов, девушка в тот раз сама захотела вернуться к опекунше.

На этот раз, когда, как подозревают, женщина пила девушку, полицию вызвали подруги девушки.

Пока неясно, сможет ли девушка жить у своего опекуна. Если женщину признают виновной и осудят, то домой девушка вернуться не сможет.