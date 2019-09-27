Надежды Венцкене рухнули, ее в любой момент могут экстрадировать в Литву

"Верховный суд США отказался рассматривать жалобу моей мамы в связи с устаревшим законом об экстрадиции и разрешил выдать ее Литве", – так написал в фейсбуке сын экс-судьи Неринги Венцкене Каролис Венцкус.

"К сожалению, убеждение основателей Америки в том, что на свободу и справедливость могут рассчитывать все, в этом решении не отразилось. Это законное, но несправедливое решение", – считает молодой человек.

Адвокаты Венцкене подали в суд заявку на пересмотр закона об экстрадиции несколько недель назад. Суд остановил экстрадицию Венцкене на 30 дней, до начала октября.

DELFI напоминает, что Венцкене с лета прошлого года, когда американский суд принял решение выдать ее Литве, пыталась оспорить и отменить это решение. Она неоднократно писала жалобы в суд, за нее вступались известные лица. Еще до того как Венцкене задержали в Чикаго, она попросила в США убежище, но его не успели рассмотреть.

Венцкус сказал, что битва еще не окончена. "Несмотря на то, что в скором времени маму вероятно привезут в Литву, битва не окончена, – сказал он. – Американские политики намерены следить за событиями в Литве. За ними будут следить и американские журналисты".

"Поэтому я призываю жителей Литвы объединяться, проводить акции протеста, участвовать в заседаниях суда. Прошу не бояться и высказывать свое мнение. Литовская власть может заставить замолчать одного человека, но не заставит замолчать сотни и тысячи людей", – сказал Венцкус.

История дела Венцкене

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене. В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции.

Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск. Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления (всего 13 эпизодов).