Предложения экономиста властям прямо противоположны идеям президента Науседы

Экономист Нериюс Мачюлис в своем выступлении, посвященном замедлению экономики в Литве, представил советы властям. Его рекомендации прямо противоположны идеям президента Литвы и правящих. Экономист утверждает, что можно помочь малоимущим, не повышая налоги.

В эфире Žinių radijаs экономист Swedbank Мачюлис назвал несколько причин, которые приводят к кризису.

"Одна причина, которая может быть основной причиной кризиса 2008–2009 гг, это большая задолженность, быстро накопленные долги, направленные в непродуктивные активы. В большинстве случаев это была недвижимость, инвестиции в жилье: даже те, кому это было не по карману, могли брать кредиты и покупать жилье. Рак было в США, в Испании, в странах Балтии, во многих странах.

Но есть и иные причины. Часто это ошибки в экономической политике. Даже если нет избыточных долгов, даже если нет перенаправления капитала в рискованные проекты, могут быть экономические ошибки. Одной из причины Великой депрессии были ошибки в экономической политике – националистические идеи, политика протекционизма. Пытались помочь своим производителям, своим компаниям, превознося свое государство выше других", – сказал он, прибавив, что тогда увеличился уровень безработицы, снизился оборот мировой торговли, возникло разочарование.

Он отметил, что США сейчас проводит политику протекционизма.

"США ведет торговую войну с Китаем, намеревается наложить налоги на импорт из ЕС, ЕС готовится к ответным действиям. Мы видим сценарий, идентичный тому, что был 80 лет назад. Это берет верх протекционизм, который приводит к рецессии во всем мире. Мировая торговля уже сокращается, промышленные государства, такие как Германия, Япония, Южная Корея, демонстрируют сжатие промышленности в темпах 2009 года", – сказал Мачюлис.

Он подчеркнул, что в Литве никакого драматизма нет, но на замедление экономики реагировать надо.

Мачюлис сказал, что сейчас дела в Литве обстоят намного лучше, чем 10 лет назад – бюджет профицитный, долги жителей и компаний самые небольшие в ЕС. Литва готова к шоку извне.

Экономист в передаче указал, что должно делать правительство, планируя бюджет на 2020 год. Например, правительство планирует поднять необлагаемый налогами минимум (ННМ) с 300 до 400 евро, а Мачюлис предлагает увеличить его на 30 евро.

"Очевидно, что при сокращении темпов роста экономики, наблюдается шок извне, мы не знаем, насколько сильным он будет, но в этом контексте не надо затягивать пояса, не надо повышать налоги, не надо думать, как урезать расходы, надо проводить антицикличную фискальную политику: увеличить расходы, снизить налоги, агрессивнее повышать ННМ, чтобы люди с небольшими зарплатами оставались на рынке труда", – сказал Мачюлис.

"Сейчас самое неподходящее время для разговоров о новы налогах, когда наблюдается замедление экономики и ее надо ускорить. Если власти хотят больше расходов, надо искать внутренние ресурсы, надо проводить структурные реформы, их много. "Теневая" экономика - каждая 5 сигарета в Литве контрабандная, отрыв НДС самый большой в ЕС, 25% больше миллиарда не получают из-за сокрытия налогов. Это огромные деньги. Сейчас ради 100 млн. евро пытаются развалить всю налоговую систему. Так давайте взглянем на "теневую" экономику, там есть возможности получить недостающие средства, без повышения налогов", – сказал Мачюлис.

DELFI напоминает, что правящие в Литве намерены ввести дополнительные налоги для банков.

Также планируют повысить ННМ до 400 евро, хотя уже послышались разговоры о том, что ННМ будут повышать медленнее. Планируют ввести 32% тариф подоходного налога для тех, кто получает большие зарплаты.

"Мы делаем эксперименты на ровном месте, пытаемся засунуть палки в колеса, при отрицательном фоне экономики извне. Можно добиться многих социальных целей, помочь нуждающимся, но для этого не нужно замедлять рост ННМ, не нужно повышать налоги для тех, кто работает легально и платит большие налоги. Надо вскрывать случаи неуплаты налогов, и агрессивно бороться с этим явлением. Надо осуществлять реформу оптимизации госсектора", – предлагает Мачюлис.