СМИ: Мощные станции зарядки электромобилей lonity в Литве будут запущены в следующем году

Немецкая lonity GmbH, созданная производителями автомобилей BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Co., Volkswagen Group и Porsche AG, ещё в этом году начнёт установку трёх первых сверхмощных станций зарядки электромобилей на автозаправочных станциях Circle K в Литве, сообщает деловое издание Verslo zinios.

Ян Хауген-Иле, глава компании для Северной Европы, заявил газете, что одна или две первые установки lonity в Литве будут построены этой осенью, но придётся ждать не менее "полугода", пока они будут подключены к сети, а посему предоставление услуг намечено на конец 2020 года.

Для проведения технического обслуживания и ремонта установок ещё не был выбран ни один подрядчик.