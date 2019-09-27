Малдейкене после постановки диагноза: салонами красоты стал Национальный онкологический институт

Европарламентарию Аушре Малдейкене поставили диагноз: рак груди второй стадии. С 7 октября ее ждет курс химиотерапии. Эту информацию подтвердила сама политик.

"Когда ваши комментаторы писали, что я посещаю салоны красоты в Брюсселе, могу сказать, что этими салонами был Национальный онкологический институт", - сказала Малдейкене.

По словам политика, целый год она ощущала усталость, когда стала выяснять причины такого состояния, у нее диагностировали рак. Политик намерена работать, сколько позволят ее силы.

Европарламентарий сказала, что не хочет предавать эту тему огласке, но понимает, что является публичным лицом, что у ее избирателей есть право знать, по какой причине, если потребуется, например, во время химиотерапии, ее не будет на работе.

Национальный онкологический институт отмечает, что чем раньше ставят диагноз в таких случаях, тем лучше результаты лечения. В развитых странах для ранней диагностики женщины с определенного возраста проходят регулярную проверку.

Такая программа с 2005 года проводится и в Литве. Бесплатно маммографию делают раз в два года женщинам 50-69 лет.

Стоит знать, что если в семье были случаи рака груди или рака шейки матки, то регулярную проверку женщины должны проходить с более раннего возраста.