Вильнюсской кредитной унии назначен временный администратор

Служба контроля Центробанка Литвы провела инспектирование Вильнюсской кредитной унии (Vilniaus kredito unijа) и установила нарушения – при выдаче кредитов она не всегда проверяла, могут ли клиенты вернуть долг.

Кроме того, по данным ЦБ, выдавая кредиты юридическим лицам, она не всегда оценивала их связи между собой, рискованность проектов и их окупаемость, перенимая имущество за проблемные долги, нередко оценивала его слишком оптимистично.

Служба контроля также обнаружил недостатки в работе руководства кредитной унии – их внимание к финансовому положению, эффективности деятельности и прибыльности оценили как недостаточное.

Кредитная уния быстро исправила часть недостатков. Специалисты не усмотрели в действиях руководства унии злонамеренности, поэтому ЦБ решил до 31 марта 2020 г. назначить временного администратора – Литовскую центральную кредитную унию (Lietuvos centrinę kredito unijа). Она будет выполнять свои функции безвозмездно.

ЦБ сообщает, что руководство унии не отстраняют – полномочия председателя правления и администрации не приостановлены, временный администратор будет работать вместе с ними. Правда, перед принятием каких-либо решений надо будет получать одобрение администратора. Все недочеты, установленные во время проверки, Вильнюсская кредитная уния должна устранить до 29 февраля 2020 г.