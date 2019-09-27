Ландсбергис : Жак Ширак был сторонником независимости Литвы

Президент Франции Жак Ширак был сторонником независимости Литвы, говорит первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис.

"Когда я встретился с ним в Париже, он был достаточно информирован и был на нашей стороне. Так мы должны его и запомнить. Он был сторонником и помощником независимости Литвы. Это точно нам помогло", – сказал В. Ландсбергис в четверг BNS.

Он вспоминает, что впервые встретился с Ж. Шираком уже после восстановления независимости Литвы, когда тогда еще будущий президент Франции был мэром Парижа.

"С этой впечатляющей личностью я встретился как с мэром Парижа в июне 1991 года. Будущий президент тогда уже определился и был очень расположен к Литву. Ж. Ширак тогда поддержал и пообещал, что в Париже будет найдено надлежащее место, чтобы разместить информационную, почти дипломатическую службу Литвы. Это было очень большое событие. Реализовать его мы не успели или уже не было нужно, потому что в августе после провала в Москве большевистского путча начался настоящий наплыв признания нашей независимости", – сказал В. Ландсбергис.

"Франция, может быть, даже первой прислала в Литву после путча своего министра иностранных дел для установления дипломатических отношений", – добавил В. Ландсбергис.

Он сказал, что Ж. Ширак продемонстрировал ему свое уважение, подарив серебряный барельеф. По словам В. Ландсбергиса, уже тогда ощущался потенциал Ж. Ширака занять более высокий пост.

"У меня было такое впечатление, что у него был потенциал занять другой высокий пост, который он впоследствии и получил, став президентом. Он выглядел впечатляюще: высокий, благородный. Конечно, в шахматы м не играли и вино не пили, но общались очень просто и с расположением к Литве, и его расположение к Литве не было наигранным", – сказал В. Ландсбергис.

Он виделся с Ж. Шираком и в 2001 году, когда Ж. Ширак приезжал уже будучи президентом, правда, на публичном мероприятии.

"Он поприветствовал меня на расстоянии, вспомнив о прежней встрече. Я помахал ему из зала рукой и задал вопрос, на который он искренне ответил, вспомнив, кто я. Здесь в Вильнюсе не было никаких обсуждений, я тогда был в оппозиции и на заседания меня не приглашали", – сказал он.

По словам В. Ландсбергиса, Ж. Ширак помог решить и вопрос с помещениями литовского посольства в Париже, он также утверждал, что личное расположение Ж. Ширака помогло Литве при вступлении в НАТО и Евросоюз (ЕС).

Ж. Ширак был президентом Франции в 1995–2007 годах, ранее он более десяти лет был мэром Парижа. Он умер в четверг в возрасте 86 лет.