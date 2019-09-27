Району, который называют элитной деревней, прочат будущее жемчужины столицы

Шнипишкес – район Вильнюса, которому не придавали большого значения; некоторые называют район деревней, поскольку там немало деревянных домов, запущенных улиц и пустующих территорий. Однако сейчас это район, в котором быстро и интенсивно развивают как коммерческие, так и жилые проекты. По словам экспертов в сфере недвижимости, этот район не только будет расти и меняться, но и станет самым роскошным в Вильнюсе.

По словам аналитика, главы Real Data Арнольдаса Антанавичюса, Шнипишкес – очень неоднородный район. Там есть и деревянные домики, построенные в 1940 гг. без удобств и роскошные квартиры с панорамным видом на город.

"Соответственно и цены тут очень разные. Даже, если не брать новые дома: цены тут начинаются от 1500 евро/ за кв. м (с частичной отделкой), если проект не очень привлекательный, и выше 5000 евро/ за кв. м, если проект ориентирован на престижный сегмент", – сказал Антанавичюс.

Сейчас в Шнипишкес развивают ряд проектов, приводят в порядок инфраструктуру и заброшенные территории.

Антанавичюс заметил, что в район вкладывает и муниципалитет – обновляет дороги, прокладывает велодорожки и т.д. Район становится красивее, его ценность растет.

"Сейчас проводится реконструкция ул. Гедрайчу, приводят в порядок русло Нерис (Вилии), прокладывают велодорожку с ул. Линкмяну, она соединит район с набережной Нерис. Приводят в порядок зону отдыха у Белого моста. Я думаю, импульс к расширению района даст и реконструкция улицы Кярнавес. Предусмотрены и другие работы, поэтому картина должна улучшиться", – сказал Антанавичюс.

Он заметил, что сейчас продают квартиры в 9 проектах, всего не продано 580 квартир. Планируют еще 13 проектов в ближайшие 12 месяцев (это около 1300 новых квартир).

По убеждению Антанавичюса, перспективы Шнипишкес одни из лучших в Вильнюсе. Там появится и немало коммерческих проектов.

Он назвал плюсы и минусы этого района.

"Покупать жилье здесь стоит, потому что в долгосрочной перспективе оно станет дороже. Район очень удобен в плане сообщения, а инвестиции в публичную инфраструктуру только улучшат качество.

К числу основных минусов я бы отнес неудобства, связанные с интенсивным расширением - это жизнь рядом со стройками. Я также считаю, что такая активная застройка ухудшит положение с детскими садами и школами. Кроме того, регенерация района - медленный процесс, я думаю, жителям надо свыкнуться с тем, что какое-то время рядом с их домами будут стоять деревянные дома с печным отоплением, жить люди разного социального статуса и т.д.", – сказал Антанавичюс.

Котрина Гришко, аналитик группы Inreal, подчеркнула, что Шнипишкес – контрастный микрорайон, там есть и высотные дома второй половины XX в. и деревянные дома XIX–XX вв.

"В южной части района – много старых частных домов, которые контрастируют с современной застройкой. Самый старый квартал этих домов граничит с ул. Крокувос, Калварию и Даугеллишкё. В северной части района, за ул. Жальгирё, также есть массив частных домов, рядом с которым строят многоэтажки. Интенсивная застройка наблюдается и в южной части района – на ул. Кинкмяну и Кярнавес", – рассказала Гришко.

"Сегодня Шнипишкес привлекает своей близостью к центру и соотношением цен на жилье, удобством сообщения. Там есть магазины, банки, рестораны, разные услуги. Шнипишкес, и не только проспект Конституциёс, в будущем может стать престижным районом города. Это повод подумать о долгосрочной инвестиции в этом районе, поскольку стоимость такого жилья, вероятно значительно увеличится. С другой стороны, конечно, активная застройка связана с определенными неудобствами", – рассказала аналитик.

Она отметила, что понемногу меняется и контингент жителей района. Жилье там покупают люди разного возраста, но чаще – 30–40 лет, которым нравится жить в центре. Покупают жилье и молодые семьи с детьми, поэтому район омолаживается.

Директор компании Vilniaus turtas Антанас Кудараускас сказал, что, несмотря на все перемены, самые крупные проекты в Шнипишкес, по его мнению, еще только начинают осуществлять. Он считает, что если сейчас кто-то уедет из Литвы, а вернется через 5–10 лет, то не узнает Шнипишкес.

"Начинают грандиозную застройку от ул. Львово до Жальгирё, это бизнес-центры, жилые проекты, прокладка новых улиц, меняется имидж города и его репутация.

Не секрет, что сейчас есть много людей, которые могут и хотят получить жилье получше – это результат растущих как на дрожжах зарплат и гарант солидного и стабильного заработка. Может, поэтому все компании повернулись к центру, ведь очень высок спрос дорогие объекты, как жилые, так и коммерческие", – сказал Кудараускас.

По словам эксперта, через 5 лет Шнипишкес изменится неузнаваемо. Эта часть столицы растет быстрыми темпами.

"Я думаю, через 10 лет это будет самый дорогой район Вильнюса, он будет безопасным и роскошным. Я считаю, здесь будет жить элита, которой нравится жизнь в центре", – сказал Кудараускас.

По его словам, сейчас Шнипишкес - это все еще район, который считается элитной деревней в центре Вильнюса.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сказал, что кардинальных перемен по общему плану в Шнипишкес не будет. В первую очередь потому, что что-то кардинально изменить там сложно.

"Есть определенное направление движения. Перемены в Шнипишкес, которые сейчас наблюдаются, были заданы в планах, которые готовились до этого. В новом плане только точнее расставлены акценты, принципы застройки, появились публичные пространства, заданы параметры. Это весть обеим сторонам, как застройщикам, так и жителям, они могут знать, как район будет изменяться", – сказал Пакальнис.

"С другой стороны, осталось ценное наследие, деревянная архитектура, небольшие дома вокруг ул. Гедрайчу. Это задает направление дальнейшим переменам", – сказал архитектор.

По его словам, деревянные дома останутся, а на другой стороне ул. Крокувос появится квартал высотных домов.

"У нас есть такой прекрасный контраст, которым не каждый город может похвастаться", – подчеркнул Пакальнис, прибавив, что сейчас он выглядит как шарж – стоят лачуги, а на другой стороне строят сверкающие небоскребы.

Он обратил внимание на то, что есть программа помощи жителям деревянных домов на их обновление, но сами жители не могут много инвестировать. Поэтому перед городом стоит вызов, как сохранить деревянные дома в Шнипишкес, чтобы они совсем не исчезли.

Пакальнис заметил, что часть жителей хочет законсервировать историю и видеть в Шнипишкес дома с соломенными крышами, другие хотят расширения и перемен.

"Видно, правда – где-то посередине; есть историческая часть города, ее надо охранять, но есть большая часть, которая должна измениться. Я думаю, рационально мыслящие люди это должны понять", – сказал архитектор.