Адамкус: Жак Ширак восхищался литовским гостеприимством

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус говорит, что скончавшийся в четверг бывший президент Франции Жак Ширак искренне стремился помочь Литве вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО.

В. Адамкус также вспомнил, что посетившего в 2001 году Литву президента Франции удивило гостеприимство литовцев.

"У меня очень теплые воспоминания. Мне запомнилось его восхищение в Вильнюсе нашим литовским гостеприимством", – сказал BNS экс-президент Литвы.

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"Он мне рассказал, что пригласил свою жену ехать вместе с ним, но она считала, что Вильнюс не очень интересный город. Он сказал, что теперь по возвращении расскажет жене, что у него был повод познакомиться с нашими людьми, с достигнутым нами прогрессом и что она должна жалеть, что не поехала с ним", – вспоминал В. Адамкус.

Ж. Ширак занимал пост президента Франции в 1995-2007 годах.

В. Адамкус утверждал, что у него в памяти осталось "искреннее желание" Ж. Ширака "посодействовать Литве в деле вступления в ЕС и НАТО".

"Он был искренним в помощи нам при решении вопрос безопасности и интересовался делами Литвы, особенно сферой образования и культурным сотрудничеством", – сказал экс-президент.

"Я особенно помню, что мы не раз обсуждали дела нашей молодежи, нашего студенчества, как активизировать молодежный обмен", – сказал он.

"Мои отношения с Ж. Шираком были очень близкими, теплыми, сердечными, мы прекрасно понимали друг друга при общении", – рассказал В. Адамкус.

Занимая президентский пост, Ж. Ширак принял решение о выплате Литве компенсации за принадлежавшее ей в межвоенное время посольство, которое страна утратила после советской оккупации в 1940 году.

В. Адамкус вспоминает, что Ж. Ширак с самого начала переговоров хотел помочь Литве.

"Будучи в Париже, в Елисейском дворце, во время беседы с ним я поднял вопрос литовского посольства. Я сказал, что вам известно, что к вопросу передачи литовского посольства русским в литовском обществе до сих пор относятся с большим сожалением. Я сказал, что вопрос посольства точно такой же, как когда в военном строю попавший в ботинок одному солдату камешек портит весь парадный строевой проход", – сказал президент.

"Кажется, он это запомнил. Он сказал, чтобы я не беспокоился, потому что он сам лично посодействует в этом вопросе. Приехав в Литву какое-то время спустя, в 2001 году, в своей речи в университете он сказал, что привез президенту Адамкусу подарок – камешек из ботинка", – рассказал А. Адамкус.

Ж. Ширак также два раза занимал пост премьера – в 1974-1976 годах и в 1986-1988 годах, он также был мэром Парижа.

Ж. Ширак умер в возрасте 86 лет.