Специалист об имидже супруги президента Литвы: ее выбор был лучше, чем у Мелании Трамп

25 сентября президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в Генассамблее ООН, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. По традиции, рядом с президентами находились их супруги. Общество оценило имидж первых леди, на этот раз Диане Науседене не жалели похвал.

Аналитик тенденций моды Мария Палайките сказала, что элегантный внешний вид Науседене показал - первая леди учла критику и это похвально.

"С точки зрения протокола наша леди выбрала более подходящий образ, чем Мелания Трамп. Но надо подчеркнуть, что это не конкурс красоты. Это люди, представляющие свои страны, их одежда должна отражать их статус, нести определенный месседж.

Я хочу похвалить госпожу Диану, и цвет платья, и его длина, и завершение образа – это самый нарядный вариант за последнее время. Видно, что супруга президента учла критику, сейчас ее образ лучше обдуман", – сказала Палайките.

Она отметила, что считает, что был один недостаток, но это ее личное мнение - слишком много бантов, достаточно было ярких туфель.

"Но с точки зрения протокола, образ нашей леди был лучше, чем Мелании Трамп, которая надела комбинезон с оголенными руками. Во время официальных встреч руки хотя бы частично должны быть прикрыты.

Палайките оценила и внешний вид президентов. По ее словам, есть разница в правилах европейского и американского варианта и это отражено на фото.



"Американцы часто носят широкие, большие костюмы, поэтому не стоит удивляться, что брюки Дональда Трампа длинные и широкие. В данном случае даже рукава пиджака слишком длинные. В одежде мужчин политиков свободы для действий немного, поэтому единственным выражением какого-то месседжа бывает галстук - его цвет, размер, ширина.

Трамп нередко выбирает длинные галстуки, это агрессивный месседж доминирующего мужчины. Когда видишь рядом президента Литвы и США, нет никаких сомнений – наш смотрится намного лучше и солиднее", - сказала специалист.