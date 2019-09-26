City Service оштрафовали на 1,07 млн евро за воспрепятствование расследованию

Совет по конкуренции оштрафовал группу City Service на 1,07 млн евро за воспрепятствование расследованию.

Согласно сообщению совета, входящие в группу предприятия Busto aplinka и Mano Busto prieziura препятствовали проведению проверки и получению документов, необходимых для расследования, которые предприятия удалили.

"Мы не исключаем вероятности, что именно из-за такого препятствия, когда запрошенная уполномоченными должностными лицами информация была удалена, заменена или иным образом изменена, отчего расследование возможного ограничивающего конкуренцию соглашения пришлось прекратить, ибо не были найдены доказательства такого соглашения. Однако последний факт не позволит представителям бизнеса избежать ответственности. Совету по конкуренции достаточно установить лишь тот факт, что уполномоченным должностным лицам создавали помехи в осуществлении их действий по расследованию", - сказала в своем заявлении вице-председатель Совета по конкуренции Дина Лурье.

По утверждению Совета, в декабре 2017 года официальные лица, уполномоченные Советом по конкуренции, пришли в компанию Busto aplinka (тогда - Mano aplinka) для расследования возможного антиконкурентного соглашения в сфере государственных закупок. Проверяющие дали указание сотрудникам предоставить им доступ к серверу компании, но не получали к нему доступа более двух часов.

Совет по конкуренции установил, что за период до предоставления им доступа информация на сервере была удалена, там осталось в несколько раз меньше информации, чем было зафиксировано на компьютере одного из трёх человек, чьи компьютеры, обнаруженные в помещениях компании Busto aplinka проверялись.

Руководителя компании, отсутствовавшего во время проверки, проверяющие обязали ничего не удалять, не модифицировать или иным образом менять информацию на своём компьютере. Однако позднее была использована специальная программа для удаления файлов, документов и других папок без возможности восстановления.

Решение Совета по конкуренции может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде в течение 20 дней.