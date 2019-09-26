Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка

Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки, плевки, угрозы, травля собаками – это повседневность социальных работников. 26 сентября в Вильнюсе, на площади им. В.Кудирки прохожих удивили женские сумки на тротуаре. Их здесь положили социальные работники, напоминающие, что для того, чтобы выполнить работу, за которую им платят всего 600 евро "на руки", им приходится защищаться с помощью этих сумочек.

Если защититься не получится, то приходится мириться с травмами, выдранными волосами, царапинами, синяками или сломанными носами.

Во время акции, которую провела Литовская ассоциация социальных работников, социальные работники рассказали DELFI, с чем они сталкиваются каждый день.

Янина сказала DELFI, что за долгие годы работы она уже привыкла к агрессии, однако она понимает, что никогда не бывает в безопасности.

"Социальный работник никогда не может быть уверен в своей безопасности. У людей, с которыми мы работаем, большие проблемы, обычно эта агрессия и злоба оборачивается на весь окружающий их мир, на тех, с кем он общается, на нас. И за те деньги, за какие мы работаем... Элементарно, если тебя ругают на чем свет стоит, а ты должен продолжать общаться как с умным человеком - это очень сложно", – сказала Янина, заметив, что к страху она уже привыкла.

Она рассказала, что чаще всего именно социального работника обвиняют в том, что он не сделал что-то или неправильно отреагировал на ситуацию. Поэтому она пришла с плакатом "Всегда виноват".

"Мы сталкиваемся с агрессией, вот сделали плакат "Всегда виноват", поскольку тебя запугают, нападут на тебя, и все равно ты будешь виноват, поскольку не можешь найти подход к человеку. Потом уже если что-то случится, спрашивают, почему так, может можно было сделать иначе", – рассказала социальный работник Наталья.

"Если сравнивать нашу зарплату с другими, и принять во внимание условия, то это того не стоит. Мы хотели бы, чтобы адекватно посчитали", – сказала Наталья, которая получает меньше 600 евро "на руки".

"Не бывает и недели, чтобы не оскорбили, так, как до этого в жизни не слышал. Самое сложное, на следующий день общаться с тем же человеком как с нормальным, умным человеком, но такова наша работа", – сказала Виталия.

"В самом начале карьеры социального работника, я после работы шла в душ, а потом в кровать. Не могла даже с домочадцами общаться. Сейчас привыкла, ко многому привыкаешь", - печально прибавила она.

Социальные работники шутили, что они - постоянные завсегдатаи магазинов подержанной одежды и охотники на акции.

Их зарплата не позволяет купить хорошую сумочку – вышеупомянутый предмет самозащиты – сумочка - обычно стоимостью несколько евро.

По словам социальных работников, сегодняшняя акция направлена не против лиц, нуждающихся в помощи.

На этой акции они требуют узаконить условия безопасности труда и описание управления профессиональным риском, а также разработать ясную и последовательную систему повышения зарплат социальным работникам и создать структуру для повышения их профессиональной квалификации.