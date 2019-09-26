В "Островецких учениях" будут обучать эвакуации населения и проверят системы оповещения

Во время учений по радиационной защите в начале октября должностные лица будут обучаться тому, как реагировать на инцидент на Островской АЭС в Беларуси.

Тренировка будет использоваться для обучения эвакуации жителей южной Литвы и тестирования системы оповещения людей по всей стране.

Учения пройдут 1-4 октября.

"Без проведения учений, без уроков, без выполнения домашних заданий было бы сложно реагировать на все ситуации, поэтому эти четыре дня очень важны для государства", - заявила журналистам в четверг министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

Она сказала, что Островецкая электростанция представляет угрозу как национальной безопасности, так и каждому жителю страны.

1 октября по всей стране будет проверяться система общественного оповещения: будут звучать сирены, жители будут получать сообщения, а информация будет транслироваться по телевидению LRT.

На следующий день будет имитироваться эвакуация населения. По 50 добровольцев будут эвакуированы из Швенчёнского в Зарасайский район, и из Вильнюсского района - на территорию муниципалитета Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.

Запланированный на 3 октября учения будут включать воздушную радиационную разведку, для чего будут привлечены два вертолёта и наземная разведка.

В последний день состоится обобщение результатов учений в Министерстве внутренних дел.

В учениях примут участие представители 24-х государственных учреждений и должностные лица шести муниципалитетов.

Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и экологии. Беларусь отвергает такую ​​критику.