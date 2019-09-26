В Клайпедском порту обнаружено тело мужчины

26 сентября утром в Клайпедском порту проводили учения. Однако учения неожиданно переросли в реальную операцию, когда в 9.08 ч. диспетчерам порта сообщили о том, что в центре акватории порта у новой переправы замечено тело человека.

Работникам порта об этом сообщил капитан парома Neringa.

Поскольку в то время уже шла подготовка к учениям, на место происшествия вышли спасатели, тело было доставлено на берег. На место происшествия вызвали полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Не исключено, что это может быть тело пропавшего на прошлой неделе яхтсмена из Польши.