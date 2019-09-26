Премьер-министр Литвы: мы поддержали бы налогообложение банковских активов

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявляет, что правительство поддержит такое предложение в принципе. Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей предлагает обложить налогом активы коммерческих банков.

Упомянутая партия полагает, что бюджет может пополниться примерно на 100 млн евро, но премьер-министр говорит, что эта цифра, вероятно, будет ниже.

"В принципе, мы настроены поддержать, но речь идёт о деталях, какая от этого будет реальная выгода и каким может быть этот налог", - сказал Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг.

"Ясно, что там сумма увеличенная, и реально мы думаем, что столько налога не сможем собрать", - сказал он.

По словам Сквернялиса, большинство предложений об увеличении доходов бюджета будет иметь эффект только с 2021 года, поэтому нужно искать способы увеличения доходов бюджета уже в следующем году.

"У нас достаточно много предложений по увеличению государственных расходов, и мы следуем одному и тому же принципу - если есть предложения по увеличению расходов, то давайте думать и о реальных доходах, которые мы могли бы получить в 2020 году, а не в 2021-м, потому что большинство фискальных мер, предложенных другими учреждениями дадут плоды только в 2021 или 2022 году, а расходы намечены на 2020 год", - подчеркнул премьер.

По его словам, довольно сложно найти логику в том, почему в Литве нет налога на банковские активы.

Между тем президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, который критиковал налог, сказал, что введение нового налога планировалось поспешно, без проведения дискуссий, без анализа затрат и выгод. По его словам, примеры некоторых стран показывают, что такой налог может замедлить рост национальной экономики и стимулировать рост безработицы.

Представители избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в Сейме поправки, согласно которым превышающие 100 млн евро активы банков, а также активы страховых компаний более 50 млн евро должны облагаться ежемесячно налогов в размере 0,0334% или 0,4% - в годовом исчислении.

По словам авторов законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в других европейских странах - Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции, Швеции.