В литовских лесах наблюдаются кардинальные перемены: специалисты давно этого ждали

В течение нескольких лет ситуация в литовских лесах и на берегах озер заметно улучшилась. После отдыхающих остается все меньше пустых бутылок. Причина такой перемены также стала ясна.

С 2016 года жители Литвы могут сдавать пластиковую и стеклянную тару и возвращать уплаченный за нее депозит. Сортировка отходов позволяет не только вернуть деньги, но и способствует бережному отношению к природе, ее защите. Натуралисты заметили, что после появления системы депозита ситуация в лесах изменилась кардинально.

ПУ "Администратор системы депозита" (Užstato sistemos administratorius) сообщает, что до настоящего времени жители Литвы вернули 2 млрд. упаковок, натуралисты и лесники заметили, что леса стали чище, а люди - сознательнее.

Стало меньше мусора

Глава отдела охраны леса Государственного лесничества Марюс Иванаускас сказал, что в лесах количество тары, за которую люди платят залог, сократилось в несколько раз. По словам специалиста, в лесах стало меньше пластиковой и стеклянной тары, а тару, которая там появилась до введения системы депозита, постепенно собрали. Иванаускас порадовался тому, что новый мусор в лесах появляется редко.

"После введения системы депозита в лесах стало меньше мусора. Стало меньше не только бутылок, но и строительного, бытового мусора, других отходов. Это произошло потому, что в числом лесу мало у кого поднимается рука бросить мусор, видно, не хочется стать первым. На практике мы часто замечаем, что если уже появился мусор в лесу, то около старой кучи вскоре появляются новые", – сказал Иванаускас.

Ситуация изменилась кардинально

Глава дирекции Аукштайтийского национального и Лабанорского регионального парков Гядас Куканаускас сказал, что ситуация в лесах после введения системы депозита изменилась кардинально. По его словам, раньше каждый грибник и сборщик ягод мог найти в лесу больше бутылок, чем даров леса, сейчас можно порадоваться - люди не разбрасывают бутылки, наоборот, собирают, если найдут брошенные.

По словам Куканаускаса, отдыхающие стали сознательнее, чаще всего они увозят мусор с собой. Но все еще бывают случаи, когда люди оставляют в лесу мусор.

"В редких случаях еще можно найти строительный мусор, но также сейчас чаще можно найти в лесу тару, которую автоматы по приему тары не принимают. Обычно это бутылки от крепких напитков", – сказал он.

Специалист отметил, что нередко рядом с местами отдыха оставляют бутылки, приобретенные не в Литве. Кукунаускас сказал, что по оставленной таре можно сделать вывод, что немалая часть жителей ездит за покупками в Польшу и Латвию, а приобретенную там тару в Литве не скупают.

Проблемы почти не осталось

Глава дирекции Национального парка Куршской косы Аушра Фесер сказала, что на косе большой проблемы с мусором в лесах не было, однако отдельные бутылки можно было найти. После введения системы депозита, по ее словам, ни пластиковых бутылок, ни жестяных банок в лесах не осталось.

"Общество становится более ответственным и нетерпимым к мусору, поэтому если прежде мы вывозили мусор прицепами, то сейчас находим немного мусора. Больше всего пластиковых бутылок мы находим на побережье. Рыбаки их используют в качестве буев на сетях, но они нередко отвязываются, и море выбрасывает их на берег, но мы говорим с рыбаками, просим их решать эту проблему", – сказала Фесер.

Мусор увозят с собой

Глава Дзукийского национального парка и Ченкяляйского природного резервата Эймутис Гуделявичюс порадовался тому, что система депозита принесла хороший результат. Он заверил, что в лесу находят немного пластиковой, стеклянной и жестяной тары, а во время субботников обнаруживают только единичные места с мусором.

"Во многих местах мы убрали урны и контейнеры, в результате мусора в лесах стало еще меньше. Люди привыкли увозить мусор с собой, не оставлять его в лесу. Вообще люди стали сознательнее, поэтому многие заботятся о том, чтобы вернуться в лес было приятно", – сказал Гуделявичюс.

Люди стали сознательнее

Специалисты рады, что система депозита и просвещение общества оправдали себя. Люди с удовольствием участвуют в создании красивого и чистого окружения. Натуралисты и лесники говорят, что люди уже привыкли к чистым лесам, поэтому реже мусорят, часть общества стала нетерпимой к тем, кто мусорит на природе. Правда, специалисты заметили, что если систему усовершенствовать, ситуация станет еще лучше.

"Сейчас основной мусор - стеклянные бутылки от крепких напитков. Если бы их включили в систему депозита, а с ними и упаковки от сока, то мусора в лесу не осталось бы вообще", – считает Куканаукас.