На компанию Arvi kalakutai давят кредиторы, прекращены поставки крупным торговым сетям

Одна из основных компаний группы Arvi мариямпольская Arvi kalakutai остановила поставки своей продукции крупным торговым сетям, пишет Verslo žinios.

По данным источников, одна из крупнейших литовских сетей Maxima расторгла договор с компанией Arvi kalakutais из-за невыполнения обязательств и планирует наложить штраф.

По данным источников, компания Arvi kalakutai хочет провести реструктуризацию и обратилась в Каунасский окружной суд за разрешением подготовить план реструктуризации.

В пресс-релизе Maxima сказано, что торговая сеть не будет назначать компании штраф.

"Поскольку компания оказалась в крайне затруднительном финансовом положении и уже какое-то время не поставляет свою продукцию в наши магазины, мы оценили ситуацию и решили, что нет смысла назначать штраф этому поставщику, поэтому мы этого делать не будем. Мы не расторгли соглашение о сотрудничестве, если поставщик сможет поставлять свою продукцию, мы продолжим сотрудничество", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

66,67% акций Arvi ir ko принадлежат компании семьи Кучинскасов Vyrja.