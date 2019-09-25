Что Русский драматический театр Литвы показывает в октябре?

Репертуар Русского драматического театра Литвы на октябрь 2019 г.

3 октября, четверг, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

4 октября, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

5 октября, суббота, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

6 октября, воскресенье, 12:00 ч. Самуил Маршак «Кошкин дом». Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 55 мин.

6 октября, воскресенье, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

9 октября, среда, 18:30 ч. Премьера! «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.

10 октября, четверг, 18:30 ч. Премьера! «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.

11 октября, пятница, 18:30 ч. Премьера! «Мёртвые души. Читая Гоголя». Реж. Александр Марченко. Литературная провокация в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 час. Малая сцена.

13 октября, воскресенье,12:00 ч. и 15:00 ч. Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

13 октября, воскресенье, 18:30 ч. 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Oскар и Розовая дама». Реж. Юлиана Лайкова. Мoноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 40 мин. Малая сцена.

23 октября, среда, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

29 октября, вторник, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Волчья любовь».Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль в одном действии (пост-сказка); на русском языке. 14+. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

30 октября, среда, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

31 октября, четверг, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.