Пожар в Лентварисе нанес ущерб на сумму больше 0,25 млн. евро, действия контрразведчика еще расследуют

Страховая компания BTA сообщила, что в результате пожара, который начался 15 сентября в Лентварисе (Тракайский район), был нанесен большой ущерб, для его погашения компания резервировала больше 250 000 евро. Точный размер ущерба выяснится после проведения расследования. По подсчетам BTA, это может быть самый серьезный ущерб от пожара за последние несколько лет.

"Во время пожара в Лентварисе сгорели два ангара, в которых находился автосервис. Они были застрахованы в компании BTA. Площадь каждого ангара по 500 кв. м. В них находилось оборудование для ремонта автомобилей и три автомобиля, которые стояли на ремонте. В результате пожара пострадали и находящиеся рядом с ангарами помещения, легковые автомобили. Обстоятельства пожара пока неясны, точный ущерб тоже выяснится после проведения расследования", – сказала представитель BTA Ана Могилницкене.

Во время этого пожара произошло странное происшествие – к фотографу DELFI подошел мужчина, показал удостоверение сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы и потребовал не фотографировать автомобили на улице и горящие здания. На вопрос, что здесь делает контрразведка, он ответил: "На этот вопрос ответит прокурор".

Позже Минобороны сообщило, что начато расследование. "Информируем, что вчера во время пожара пострадало и личное имущество сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы, поэтому во время пожара он эмоционально отреагировал на ситуацию и просил с уважением отнестись к праву пострадавших на личную жизнь", – сказано в сообщении представителя МО Асты Галдикайте, которое 16 сентября получило агентство BNS.

В сообщении сказано, что министерство сожалеет в связи с происшествием и расследует инцидент. "Расследуют все обстоятельства", – подчеркнула Галдикайте.

По неофициальным данным, сгоревший автосервис мог принадлежать сотруднику Второго департамента оперативной службы. А по закону сотрудники спецслужб не могут заниматься бизнесом.

25 сентября представитель Минобороны Аста Галдикайте на вопрос DELFI о расследовании ответила: "На данный момент мы можем сказать, что ведется расследование инцидента в Лентварисе. Ход этого расследования Второй департамент оперативной службы при МО не комментирует".