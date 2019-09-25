Водитель не справилась с управлением, поэтому автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадала 22-летняя водитель. Волк не выжил.

В больнице водителю поставили диагноз - ушиб левого бедра. Ей назначили амбулаторное лечение.