Молодая водитель сбила волка, автомобиль перевернулся

ru.DELFI.lt

В ночь на среду в Паневежском районе, на магистральной дороге Паневежис-Аристава-Ситкунай автомобиль сбил выбежавшего на дорогу волка.

Водитель не справилась с управлением, поэтому автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадала 22-летняя водитель. Волк не выжил. В больнице водителю поставили диагноз - ушиб левого бедра. Ей назначили амбулаторное лечение.

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