Водитель не справилась с управлением, поэтому автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадала 22-летняя водитель. Волк не выжил.
В больнице водителю поставили диагноз - ушиб левого бедра. Ей назначили амбулаторное лечение.
В ночь на среду в Паневежском районе, на магистральной дороге Паневежис-Аристава-Ситкунай автомобиль сбил выбежавшего на дорогу волка.
Водитель не справилась с управлением, поэтому автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадала 22-летняя водитель. Волк не выжил.
В больнице водителю поставили диагноз - ушиб левого бедра. Ей назначили амбулаторное лечение.