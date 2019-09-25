Батальон военнослужащих США будет размещен на военном полигоне в Пабраде (Швенчёнский район) до весны следующего года.

Военные привезли с собой и свою тяжелую технику: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств.

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По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, эта ротация американцев доказывает, что Литве удалось добиться долгосрочного военного присутствия США.

"Мы последовательно и терпеливо добивались долгосрочного военного присутствия США в Литве и всем регионе. Поэтому прибытие армейского батальона США на длительный период – добрая и ожидаемая весть, результат наших длительных усилий и инвестиций. Силы США – исключительно важный фактор сдерживания, поэтому они будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", – сказал министр для пресс-релиза.

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По его словам, приехать в Литву военным США позволяют инвестиции в учебную инфраструктуру в Пабраде и в других местах, а также логистические усилия, направленные на решение всех вопросов, связанных с прибытием и пребыванием военных в стране.

Американцы будут сотрудничать с литовскими военными, обмениваться опытом при реализации проекта механизации Сухопутных сил Литвы, говорится в сообщении.

По роте американских военных в каждой из стран Балтии было размещено после аннексии Крыма в 2014 году и до осени 2017 года, потом они были отведены, так как в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.