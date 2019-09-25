Девочка получила серьезные травмы в школе, комиссия и полиция уточняют обстоятельства

Верхний зуб от удара о радиатор центрального отопления оказался в носу, перелом руки, огромный синяк на ноге – такие травмы в школе получила 9-летняя девочка, семья которой обратилась в редакцию портала DELFI.

Ребенка пришлось оперировать, пока неизвестно, сколько времени она не сможет посещать школу. Ее мать (имя и фамилия редакции известны – DELFI) обратилась в полицию, директор заверил, что комиссия расследует обстоятельства происшествия.

И хотя директор сказал журналисту DELFI, что школа сделала все возможное, семья представила совсем иную версию – якобы персонал не вызвал скорую, пока не приехали члены семьи ребенка. И даже когда они приехали, персонал школы скорую не вызвал, поэтому пришлось везти ребенка в больницу на такси.

"Около 8.30 ч. отцу девочки позвонили из школы. Учитель сказала, что с ребенком что-то случилось, надо за ним срочно приехать. Отец сказал, чтобы вызывали скорую, но учитель сказал, что без родителей они этого делать не могут. Тогда отец сказал, что он дает согласие на вызов скорой, но учитель лишь повторила, что надо срочно приехать", – сообщила семья. В школу приехала мать девочки.

"Маму учитель сопроводила в медкабинет, где находилась сестра. Мам была в шоке от того, что увидела. Сестра была вся в крови, кровь шла из носа, рта, рукав был в крови", - сказано в письме.

Женщина попросила вызвать скорую, но, как сказано в письме, "в школе не согласились, поскольку из-за зуба скорая не приезжает".

Мать с девочкой поехала в больницу на такси. После того как девочке оказали помощь, она рассказала, что произошло. На перемене одноклассница поставила ей подножку, а когда она падала, еще и толкнула, девочка упала лицом на радиатор.

Чтобы вернуть передний зуб на место, девочке сделали операцию.

Директор в то время, когда это случилось, был в отпуске. Поэтому он стал выяснять обстоятельства происшествия, когда вернулся из отпуска. Чтобы провели расследование, родителям пришлось письменно просить об этом.

Мать девочки подтвердила DELFI, что вестей из школы ждали неделю, ни руководство школы, ни родители девочки, которая поставила их дочери подножку, с ними до сих пор не связались.

Директор сказал журналисту DELFI, что сегодня его первый день после отпуска, однако он ознакомился с ситуацией и комиссия выясняет обстоятельства происшествия.

"Да, такое было, – сказал директор. – Ребенку оказали помощь, вызвали родителей, информировали администрацию. И одни и другие родители все знают. Сейчас это происшествие расследует комиссия. Я думаю, выводы будут в ближайшее время".

Родители девочки обратились в полицию. Директор сказал, что в школу полиция пока не обращалась.

Близкие девочки сказали, что персонал школы не вызвал скорую, а директор лишь повторяет, что все обстоятельства расследует комиссия.

Директор сказал, что персонал школы может вызвать скорую, но в больницу с ребенком должен ехать кто-то из близких.

В школе есть медсестра, которая может оказать первую помощь.

На вопрос, интересовался ли он, как себя чувствует пострадавшая девочка, директор ответил: "Да. Есть и информация. Сейчас идет расследование".

Обстоятельства этого происшествия расследует не только школьная комиссия, но и полиция. Представитель ГКП Вильнюсского округа Томас Браженас сказал DELFI, что в тот день, когда произошел инцидент, мать девочки обратилась в полицию.

"Обстоятельства происшествия выясняет 6 комиссариат полиции", – сказал Браженас и прибавил, что полиция информировала школу о том, что поступило заявление.