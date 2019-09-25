Науседа в Нью-Йорке: государство должно быть готово к эре технологических перемен, будущее принадлежит патриотам

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва для того, чтобы использовать плоды эры технологий, должна быть готова и к новым вызовам, особенно в социальной сфере.

Г.Науседа о принципах построения государства всеобщего благоденствия на основе интеллектуальных технологий, искусственного интеллекта и робототехники во вторник рассказал на ежегодном саммите Concordia Annual Summit в Нью-Йорке, проходящем в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).

"Мы живём в эре великих технологических, экономических и социальных перемен. Однако в то же время темпы социальных изменений отстают. Это несоответствие создает напряжённость и может оказать негативное влияние даже на экономический рост", - заявил Г.Науседа в своём выступлении.

По словам президента, крайне важно обеспечить, чтобы все работающие оставались конкурентоспособными в экономике знаний. Обучение на протяжении всей жизни является необходимостью как для нынешних, так и для будущих работников.

"Мы должны в полной мере использовать преимущества цифровизации и роботизации, а наряду с этим готовить общество к новым вызовам. Образно говоря, мы должны найти способ поставить человеческое благополучие на плечи роботов", - сказал Г.Науседа.

Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Гитанас Науседа говорит, что поддерживает мысль президента США Дональда Трампа, которую он высказал в своём выступлении в ООН о том, что будущее принадлежит патриотам.

По словам Г.Науседы, именно патриоты, движимые любовью к своей родине, "толкают нас вперёд", но при этом он указал, что патриотизм не противоречит глобализму.

"Нет никаких сомнений в том, что нация, которая дорожит своей национальной самобытностью, может это делать ещё лучше, будучи составной частью мира, надо только не разбрасывать себя. Я думаю, что эти две вещи идут рука об руку. И мне нравится именно такое замечание, что мир принадлежит патриотам. Если в конкретных странах нет патриотов, то и в мире не будет патриотов", - сказал Науседа в интервью Литовскому радио LRT в Нью-Йорке.

В своём выступлении в ООН во вторник Д.Трамп атаковал глобальный порядок и сказал, что "глобалисты" не победят.

"Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам", - сказал Трамп.

"Будущее принадлежит суверенным и независимым государствам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и уважают различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной", - сказал он.

Президент Литвы выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН постарается привлечь внимание к агрессивным действиям России по соседству.

Это будет первое обращение Г. Науседы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где в сентябре каждого года собираются главы государств со всего мира.

По словам дипломатов, президент Литвы должен подчеркнуть важность международного права и привлечь внимание к агрессии Москвы в Украине и Грузии.

В выступлении Г. Науседа также будет говорить о целях гармоничного развития, затронет тему государства благосостояния, которая доминировала в его предвыборной кампании, а также тему изменений климата.

Из-за разницы во времени выступление Г. Науседы должно начаться уже после полуночи по литовскому времени.

Г. Науседа находится в Нью-Йорке с воскресенья до четверга.