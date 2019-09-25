Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей

После того как правительство Литвы приняло налоговую реформу, были установлены максимальные взносы в "Содру" и дополнительный тариф подоходного налога в размере 27% на доходы, выше установленных в законе. Ежегодно этот порог уменьшается, поэтому в следующем году налоги по этому тарифу будут платить больше граждан.

В ходе налоговой реформы было объединены налоги работника и работодателя и ввели два тарифа подоходного налога – 20% и 27%. В этом году за доходы больше 120 средних зарплат в год, в 2020 г. больше 84 средних зарплат в год, а в 2021 г. – больше 60 средних зарплат придется платить подоходный налог в размере 27%.

По подсчетам Минфин с учетом данных за 2018 г., доходы 1156 человек в Литве были выше 120 средних зарплат (около 110 900 евро в год).

"Прогрессивный тариф 27% применяется в отношении части доходов, превышающей 120 средних зарплат. Дополнительный тариф за этот год заплатят до 1 мая 2020 года, поэтому данных за этот год пока нет. Согласно прогнозам, поступит около 5,5 млн. евро ПН", – указал Минфин.

В следующем году, когда сумма доходов снизится до 84 средних зарплат (около 104 000 евро в год) большой подоходный налог будут платить уже 3265 человек, указал Минфин.

Согласно подсчетам, дополнительно получат 5,8 млн. евро ПН.

Минфин не намерен отзывать снижение суммы, с которой в Литве платят содровский налог, поэтому в следующем году с суммы более 84 средних зарплат 3265 жителям не придется платить содровские взносы.

Правда, в планах у правящих увеличить прогрессивность налогов. В коалиционном соглашении достигнуто задача с 2020 года ввести 27% тариф ПН на трудовые доходы от 84 до 120 средних зарплат, а выше 120 – 32%. Это значит, что примерно 1156 человек будут платить 32% ПН.

Однако 24 сентября депутаты литовского парламента в первом чтении одобрили предложение о снижении темпов роста необлагаемого налогами минимума (ННМ). С учетом установленных максимальных налогов по соцстрахованию для тех, кто зарабатывает больше 120 средних зарплат в год в 2019 г., 84 средних зарплат в 2020 г. и 60 средних зарплат в 2021 году и далее, также предлагают установить подоходный налог в размере 32% на годовые доходы, превышающие среднюю зарплату.

По предварительным подсчетам, в результате госбюджет и бюджеты мэрий могут в 2020 г. получить на 8 млн., а в 2021 г. – на 15 млн. евро больше.

Окончательное голосование по этому вопросу состоится в декабре.

Эксперт Литовского института свободного рынка Индре Гените-Пикчене сказала DELFI, что несмотря на снижение планки со 120 до 84 средних зарплат, на деле это коснется небольшой части жителей.

"Литовскую структуру доходов все еще нельзя сравнивать со структурой доходов зрелых экономик, поскольку средний класс в Литве намного меньше. В Литве распределение жителей по доходам сильно отличается от западной ситуации.

В Литве средний класс еще только формируется, много людей получают меньше средней зарплаты, поэтому тариф ПН и снижение планки взносов в "Содру" коснется только небольшого числа жителей", – сказала экономист, подчеркнув, что важно, чтобы сохранялся "потолок" взносов в "Содру", который вносит справедливость в вопрос последующих выплат.

Однако экономист критикует повышение тарифа ПН для получающих большие доходы.

"Я считаю, что в Литве этот прогрессивный тариф появился слишком рано, ведь Литва - незрелая экономика: слой богатых людей здесь небольшой. Надо сначала нарастить этот слой, а потом вводить налоги. Чтобы в долгосрочном периоде у нас появилась зрелая экономика и квалифицированные работники, для создания высокого ВВП, нам нужно больше специалистов в группе средних доходов. Это касается и налоговой системы – она должна быть благоприятной для работы в Литве", – сказала экономист.

По ее мнению, не стоит также повышать и тариф ПН.