Полиция сообщила, что на ул. Укмергес, у АЗС, с дороги съехал автомобиль Audi. Во время ДТП люди не пострадали, водитель был трезвым.
Выяснилось, что это лишь часть приключений экипажа Audi в столице Литвы.
По неофициальным данным, люди, которые находились в этом авто, совершили кражу в одном из магазинов ТЦ Akropolis и пытались скрыться.
Полиция уточняет информацию.
В полицию сообщили и о других "приключениях" экипажа Audi.
Утверждают, что на стоянке перед ТЦ был поврежден автомобиль. Беглецы даже не остановились и уехали.
Также сообщалось о ДТп на ул. Шешкинес, Укмергес и Парибё. По предварительным данным, на этих улицах также были повреждены автомобили.
Выяснилось, что автомобиль Audi остановила только горка на АЗС на ул. Укмергес.
Полиция выясняет количество поврежденных транспортных средств. Также собирают информацию о приключениях мужчин в ТЦ.