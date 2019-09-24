Прибыль Kesko Senukai в Беларуси выросла на 29%

Компания Romos holdingas группы по торговле строительными и отделочными материалами Kesko Senukai Lithuania, которой в Беларуси принадлежит сеть Oma, в прошлом году получила 5,122 млн евро консолидированной прибыли – на 29,3% больше, чем в 2017 году (3,96 млн евро).

Выручка компании за год увеличилась на 6,8% до 128,631 млн евро, указано в предоставленном в Реестровый центр отчете Romos holdingas за 2018 год.

Доходы группы от оптовой торговли за год выросли на 8,5% до 41,314 млн евро, доходы от розничной торговли – на 6,1% до 87,317 млн евро.

50% плюс одна акция Romos holdingas принадлежит контролируемой финской esko и Артурасом Ракаускасом компании Kesko Senukai Lithuania, остальные акции – предприятию последней Romos prekyba.

Консолидированный оборот Kesko Senukai Lithuania в прошлом году увеличился на 15,9% до 732,136 млн евро, чистая прибыль – в 1,8 раза до 15,857 млн евро.