Семья вернулась из отпуска и не получила доверенный компании автомобиль

Представьте себе такую ситуацию: вы оставляете автомобиль на стоянке около аэропорта, представитель компании берет у вас ключ от машины и обещает доставить автомобиль как только вы вернетесь, да еще и вымытый. Услуга не из дешевых, но семья путешествует с детьми, альтернатив немного. Когда семья возвращается, автомобиля нет, никто не знает, где он находится.

Каунасец Паулюс Моркунас поделился этой историей в социальной сети фейсбук.

Он рассказал, что перед поездкой решил воспользоваться услугой компании Unipark - UniPark Blic: работникам компании оставляешь ключ от автомобиля, документы, они доставляют ее чисто вымытой и приезду владельцев. Стоила услуга 95 евро.

Самолет сел в Вильнюсе после полуночи, прилетел с опозданием на 1,5 часа. Мужчина надеялся, что его будет ждать работник Unipark с автомобилем.

"Работник сказал, что на площадке машины нет. С кем-то созвонился, сказал, что она будет через 1,5 часа", – вспоминает Моркунас.

Эта новость семью не обрадовала, все устали, а утром и ему и супруге уже надо было идти на работу.

"В 2.30 ч. приехал другой работник Unipark, без машины. Я спрашиваю, где машина? Мне - не знаю. Где ключ от машины, где сама машина, никто не знает. Стали предлагать остановится у друзей или где-то еще. Я говорю, нет, еду в Каунас на такси, а ваша компания погашает мои расходы и в 8 ч. доставляет мою машину к моему дому", – сказал Моркунас. Он оставил адрес, другие данные, в надежде, что автомобиль доставят в Каунас.

Однако утром автомобиля у дома не оказалось. Невыспавшийся Моркунас отправился на работу.

"Пока не начали звонить журналисты, со мной никто не общался. Твердили лишь одно: "ждите, ждите", больше ничего, а я звонил и в 9 и в 10 часов и так до 12 часов. Потом выложил эту историю в фейсбук", – удивлялся Моркунас.

Потом выяснилось, что его автомобиль был на другой площадке UniPark, только никто не сказал, куда пропали ключи от него.

Когда были найдены ключи, работники UniPark пообещали доставить автомобиль в Каунас, компенсировать деньги за стоянку и 130 евро за такси.

"Всякое бывает, но так долго, чтобы не предоставляли никакой информации – это верх всего. Сначала я еще ничего плохого не думал, но потом опасался уже, что автомобиль разбит", – сказал собеседник. По его словам, обратная дорога была сплошным приключением - опаздывали поезда, автобусы, самолет, а тут еще и автомобиля не было.

DELFI исполнительный директор UniPark Эгле Шимкявичене сказала, что виной всему ошибка одного работника.

"Насколько мне известно, принявший автомобиль работник, записал не час ночи, а час дня. Но автомобиль не пропал", – сказала она.

По словам Шимкявичене, компания уже принесла каунасцу и его семье извинения и договорилась о компенсации расходов.

"Тут нет никакого криминала, ничто не пропадало, не угоняли. Тут есть договор: автомобиль берут, подписывают договор, автомобиль фотографируют, у клиента есть договор, все документы", – сказала она.

Моркунас поделился фотографиями автомобиля, который семье получила только вечером. Визуально все было в порядке, но из автомобиля вытекло немало масла.

"Везем в автосервис, я такую не приму. Когда я ее оставлял, масло не протекало", – сказал DELFI собеседник.

Моркунас сказал, что связался и с работниками UniPark. Они проверили место, где стоял автомобиль, там масла не было.