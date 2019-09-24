СРФП провела обыски в сети салонов красоты: "черная" бухгалтерия скрывает миллионы

Следователи Клайпедского отделения Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) вместе с сотрудниками других отделов раскрыли "теневую" деятельность сети из 25 салонов красоты, действующих в Вильнюсе, Шяуляй, Каунасе и Клайпеде. Всего провели 32 обыска. По предварительным подсчетам, компания не внесла в бухгалтерию миллион евро.

В ходе расследования выяснили, что зарегистрированная в Вильнюсе компания, которой в Литве принадлежат 25 салонов, официально декларировала, что сдает рабочие места парикмахерам и мастерам маникюра. В месяц парикмахеры и мастера маникюра платили компании от 100 до 800 евро. Ни один из 90 парикмахеров не были работниками компании. Всего в компании было 8 работников.

Все парикмахеры и мастера маникюра работали по бизнес-удостоверениям или справкам об индивидуальной деятельности. Деньги по договору они переводили на счет компании, с них платили налоги. Есть данные, что каждый специалист дополнительно платил компании установленный процент с каждого клиента. Это было еще 100-800 евро в месяц. Наличные деньги обычно собирал директор компании, который наведывался в салоны раз в месяц.

Каждый день работники сдавали заполненные листы с указанием предоставленных услуг и вырученных за них денег. Еще один источник нелегальных доходов - абонементы. Каждый клиент, который купил абонемент за 45 евро, мог постричься за эти деньги 5 раз. Предполагают, что из этих денег парикмахерам выплачивали лишь небольшую сумму, остальную часть забирали работники компании.

FNTT iškratė grožio salonų tinklą Foto: FNTT

По словам главы Клайпедского отделения СРФП Дайнюса Римкуса, "в ходе расследования был раскрыт не только механизм сокрытия доходов, но и вскрыта другая проблема - компания, пользуясь лазейкой в законах, фактически предоставляла услуги красоты, но не заключала трудовые соглашения с работниками, прикрываясь арендой помещений". Выяснилось, что парикмахеры, несмотря на якобы аренду рабочего места, самостоятельно на себя не работали.

Кроме того, компания регулировала количество работников в салоне, устанавливала цены на услуги, согласовывала графики, контролировала доходы парикмахеров и часть их забирала. налицо трудовые отношения. таком случае компания должна была трудоустроить парикмахеров и мастеров маникюра и платить все налоги. Инспекторы заметили, что так свою деятельность обставляют многие действующие в Литве салоны красоты.

Сотрудники СРФП нашли больше 25 000 листов с указанием предоставленных услуг и их стоимостью, 153 000 евро наличными и ценные для следствия документы.

Расследование продолжается. По предварительным подсчетам, компания не заплатила в бюджет налоги на сумму 360 000 евро. Временно ограничены права компании на имущество, чтобы обеспечить выплату долгов. Арестовано имущество на сумму 900 000 евро. Ответственность грозит директору компании.

Расследованием занимается Клайпедская окружная прокуратура.