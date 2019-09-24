Масюлис постригся наголо: надо прекратить это шоу

Консерватор Кястутис Масюлис раскритиковавший министра здравоохранения Аурелиюса Веригу за то, что он обрился наголо в знак солидарности с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, выполнил свое обещание и постригся наголо.

24 сентября утром на пресс-конференции в парламенте Масюлис, как и обещал, показался лысым.

Пресс-конференцию "Политики обязаны услышать о проблемах больных людей" организовали депутаты-консерваторы Масюлис и Антанас Матулас.

"Я сам неожиданно для себя оказался в эпицентре", – сказал Масюлис и рассказал, с чего все началось.

"Я написал короткий "пост" в фейсбуке, суть которого в том, что стрижка и демонстрация лысины не является проявлением ни солидарности, ни тем более сочувствия больным. Политики это должны демонстрировать делами", – сказал он.

По словам Масюлиса, после этого общество раскололось: одни его поддержали, а другие осудили.

"Если это помогает, то я проявлю солидарность со всеми, кто болеет. Включая и Бразаускене", – сказал Масюлис.

Он заметил, что предложения были всякие: предлагали и с тростью для слепых прийти в знак солидарности с незрячими.

"Надо прекратить это шоу. Я говорил и говорю, что демонстрацией никакой христианской позиции не достигнуть, – сказал он. – Хорошие дела делаются тихо, без шума. Такова моя позиция".

"В этом наверное проблема нашей партии, что большую часть дел мы делаем тихо, без шума", – повторил Масюлис.

Он сказал, что его сегодняшнее заявление – стрижка наголо – позволило привлечь внимание СМИ, консерватор заметил, что он не только побрил голову, но и пожертвовал деньги, а также призвал других стать донорами крови, костного мозга.

"Есть много способов это сделать", – сказал о солидарности с больными Масюлис. Он отметил, что в семье он - третий, обрившийся наголо: это делали его дочь и сын.

"Намного сложнее проститься с деньгами, если их жертвуешь. Это серьезнее. Еще сложнее стать донором крови, костного мозга. Это серьезные вещи, но это может сделать каждый, а политики могут сделать еще больше. Особенно министр здравоохранения", – сказал консерватор.

Масюлис напомнил и о своих проблемах со здоровьем. Он сказал, что несколько лет назад тоже столкнулся с экзистенциальными вопросы.

После Масюлиса выступил депутат Матулас. Он сказал, что политики не слышат пациентов и поздравил Масюлиса с тем, что он сдержал свое слово и обратил внимание на эту проблему.

Матулас говорил о проблемах онкобольных – чаще всего это доступность лекарств. Он отметил, что и вчера получил письмо от девушки, которая страдает от облысения, но нет никаких лекарств от ее болезни.

DELFI напоминает, что в минувший четверг Верига в знак солидарности с болеющим лейкозом премьер-министром Саулюсом Сквернялисом побрился наголо, после чего его в фейсбуке раскритиковал Масюлис.

"Верига обезьянничает и паразитирует на рекламе. Не больше. Если уже хочет показать солидарность, пусть пройдет ту же химиотерапию, не придется на стрижку тратиться", – написал он, но после критики удалил эти слова.

После этого он объяснил свои действия, но извиняться не стал. А потом пообещал, что сам побреется наголо.