В Нью-Йорке – предложение Грибаускайте: стать послом инициативы

В Нью-Йорке на форуме лидеров социальной политики Concordia Annual Summit экс-президента Литвы Далю Грибаускайте пригласили стать послом инициативы "Поколение равных прав". Об этом сообщил офис экс-президента.

"Цель этой инициативы - чтобы право на труд и одинаковую зарплату, право на учебу и здравоохранение, участие в принятии важных для общества решений наконец-то стало не декларативным, а реальным, чтобы перемены ощутило как можно больше женщин", – сказано в сообщении.

По словам Грибаускайте, равенство уже утверждено в законах многих стран, но не в реальной жизни.

Экс-президент отметила, что активное сотрудничество послов этой инициативы из разных стран и прогресс в этой сфере приведет к прогрессу в других сферах, а в целом это, по подсчетам экономистов, ускорит рост глобальной экономики на десятки триллионов долларов.

Грибаускайте сказала, что большая активность женщин и лидерство значительно способствовало бы решению актуальной во всем мире проблемы – насилия в ближайшем окружении. Жертвами такого насилия чаще всего бывают дети и женщины.

Ежегодный форум Concordia Annual Summit - одно из мероприятий Генассамблеи ООН. Грибаускайте на него пригласили как почетного гостя, одну из немногих женщин-президентов, которая возглавляла страну 10 лет подряд и пять лет возглавляла Совет женщин-лидеров мира (CWWL).