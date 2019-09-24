На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы"

24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет мемориала скульптора Андрюса Лабашаускаса "Холм свободы".

На площади с понедельника начали установку двух сегментов монумента в их натуральную величину – это необходимо, чтобы люди в реальности ощутили насколько будущий монумент вольется в окружающее пространство.

Эти плиты будут символическим пространством сопротивления – лес и элементы стволов деревьев, на которых появятся псевдонимы борцов за свободу. Макет будет установлен в той части, где появится "Холм свободы". Участок ограничат веревочными перемычками, чтобы жители могли вообразить размеры мемориала.

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Был разработан специальный сайт этого мемориала, его посетители могут увидеть, каким будет завершенный проект.

Проект Лабашаускаса два года назад победил в конкурсе, организованном Минкультом и Центром современного искусства, однако оставшиеся на втором месте авторы проекта "Погоня" все еще судятся из-за такого результата.

Суд еще не принял окончательное решение по этому делу, однако на минувшей неделе отклонил просьбу истца запретить установку макета на Лукишкской площади. Дискуссии о приведении площади в порядок ведутся с момента восстановления независимости.