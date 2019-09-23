В Вильнюсе включают отопление, но жителям многоквартирных домов его придется подождать

С 23 сентября в вильнюсских школах, детских садах и медицинских учреждениях начинается отопительный сезон. Решение о подключении отопления будут принимать главы этих учреждений, сообщает Вильнюсская мэрия.

Мэрия не сообщает, почему было принято такое решение. Еще 23 сентября утром она указала DELFI, что отопление включать не планирует.

Между тем в многоквартирных домах отопление включат, когда три дня подряд среднесуточная температура в Вильнюсе будет ниже 10 градусов. Однако жители многоквартирных домов могут просить включить им отопление раньше, если с таким предложением выступит большинство.

Отопление по просьбе большинства жителей может быть включено в тех домах, которые уже подготовились к отопительному сезону, если теплоузел у них подключен к системе индивидуального подключения. Об этом порталу – сказала представитель мэрии Неринга Колкайте.

"Мы наблюдаем за фактической температурой и ближайшими прогнозами. Отопительный сезон для жителей многоквартирных домов на этой неделе еще не начнется, поскольку серьезных холодов не будет. Если все же будут, мы быстро отреагируем и включим отопление немного быстрее. Однако в школах, детских садах и медицинских учреждениях надо поддерживать более высокую температуру, поэтому мы быстро реагируем", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

По данным мэрии, вопрос включения отопления в многоквартирных домах будут рассматривать в начале следующей недели.

В последние годы отопительный сезон в Вильнюсе начинался в октябре: в 2014 году – 22 октября, в 2015 г. – 8 октября, в 2016 г. – 6 октября, в 2017 г. – 5 октября, а в прошлом – 28 сентября (в многоквартирных домах 4 октября).