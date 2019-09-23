Юкнявичене: Сталин и Гитлер несут одинаковую ответственность за начало Второй мировой войны

Европейский парламент призвал Еврокомиссию дать отпор усилиям России по оправданию преступлений, совершенных советским режимом. Призыв ЕС вызвал острую реакцию российского МИДа. Одним из инициаторов резолюции Европарламента была Раса Юкнявичене, европарламентарий от литовской партии консерваторов. Политик согласилась ответить на несколько вопросов корреспондента Charter97.org.

- Какое значение, по вашему мнению, у резолюции Европейского парламента, принятой по случаю 80-летия пакта Молотова-Риббентропа, в которой европарламентарии назвали усилия Москвы «исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом» частью информационной войны против демократической Европы?

- В резолюции констатируются важные вещи, которые являются исторической правдой, в отличии от той, которую использовать исторические события в качестве информационного оружия.

То, что мы попали в больное место Кремля, демонстрирует самая настоящая истерия российского МИДА. Представительница МИДА России Мария Захарова, заявила, что утверждения о том, что пакт Молотова-Риббентропа создал условия для того, чтобы началась Вторая мировая войну, не имеют ничего общего с историей.

Тем временем как мы все хорошо знаем было с точностью до наоборот, поэтому и нужно чтобы молодые поколения не только граждан Европейского Союза но и всего мира знали о той ответственности, которую несет СССР за начало Второй мировой войны.

- Вы могли бы напомнить о действиях СССР по отношению к Литве и литовцам?

- В результате протоколов пакта Молотова-Риббентропа Литва исчезла с мировой карты, мы оказались под оккупацией СССР, сотни тысяч литовцев были депортированы, во все уголки Советского Союза, множество из них умерло от голода, болезней и пыток.

Тысячи и тысячи литовцев, опасаясь за свои жизни и из-за угрозы со стороны НКВД, бежали на Запад. Более того, советская оккупация принесла нам не только потери для граждан, но и гигантское экономическое отставание.

- Кремль транслирует свою версию исторических событий не только для жителей ЕС, но и граждан самой Российской Федерации?

- Естественно, что вся эта ложь прежде всего предназначается для оболванивания жителей России, которым Кремль пытается продемонстрировать что история СССР и России — это исключительно предмет гордости и славы.

Нарратив, который фактически благоприятствует появлению шовинизма, национализма. Естественно, что обвинения в преступлениях коммунистической, ужасах сталинского террора торпедируют нарратив славной, мирной и гордой России, поэтому Москва пытается заткнуть рот критикам.