Председателем Движения либералов избрана Чмилите-Нильсен

Председателем оппозиционного Движения либералов в минувшую субботу была избрана парламентарий Виктория Чмилите-Нильсен.

После подсчёта голосов во втором туре выборов председателя выяснилось, что В.Чмилите-Нильсен поддержали 744 делегатов, а её соперницу, мэра Тракай Эдиту Рудялене - 187.

По словам нового лидера, партии придется приложить немало усилий, чтобы добиться хороших результатов на парламентских выборах, но она подчеркнула важность того, чтобы не жертвовать либеральными принципами ради краткосрочной популярности.

"Мы все прекрасно понимаем - у нас больше нет времени топтаться, заниматься пустыми или бесплодными обсуждениями. Нам нужны чёткие, решительные и эффективные действия, чтобы следующей осенью сдать, возможно, самый важный экзамен в истории нашей партии", - сказала В.Чмилите-Нильсен.

"На карту поставлено ​​положение партии, но не только оно: либерализм как политическое мировоззрение в Литве, к сожалению, теряется", - отметила новый лидер либералов.

Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года.

Срок полномочий председателя Движения либералов составляет два года.

До настоящего времени партию возглавлял член Сейма Эугениюс Гентвилас. В начале съезда он высказал мысль о том, что либералы должны на выборах в Сейм искать возможности объединения с Партией свободы и Союзом Отечества - Христианскими демократами Литвы.

В.Чмилите-Нильсен сказала, что не возражает против такой идеи.

"Мы готовы сплотить всех либерально настроенных людей под одним знаменем. Мы открыты для сотрудничества", - сказала она.

Движение либералов в настоящее время имеет десять представителей в Сейме.