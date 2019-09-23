Попытка интегрировать 7 раз судимого осужденного завершилась его побегом

После информации о побеге работавшего на свободе осужденного за попытку убийства каунасца Андрюса Каласюнаса, выясняется, что из колоний легко выпускают даже неоднократно судимых преступников. На счету мариямпольца, бежавшего с места работы - 7 судимостей.

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что такие случаи редки и не стоит придавать им большое значение. С ним согласен и глава Департамента тюрем Виргинищс Куликаускас, который отметил, что в будущем на свободу планируют выпустить больше заключенных.

"Побег заключенного с рабочего места в общественном пространстве вызвал неоднозначную реакцию, поднят вопрос, почему осужденному за тяжкое преступление разрешили работать на воле без присмотра, – сказал Куликаускас. – Хочу подчеркнуть, что осужденных включают в программу ресоциализации, которая помогает им не потерять, а поддерживать трудовые навыки, менять поведение. Такая практика оправдала себя, поэтому в будущем она будет расширена".

Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию в обществе, поэтому министр юстиции сказал: "Процесс ресоциализации осужденных, который помогает подготовить осужденного к жизни на воле, должен быть согласован с бдительным контролем".

Однако, как выясняется, нужен не только контроль за осужденными, но и реформа системы, по которой осужденные получают возможность работать вне колоний – в июле стало известно, что сбежал осужденный за распространение наркотиков 24-летний Ауриас Баравикас из Мариямполе, который отбывал наказание в Алитусской колонии.

На его счету 7 судимостей, в основном за кражи. В Правенишкской колонии он нарушил порядок – напал на надзирателя и ранил его.

Баравикас находился в колонии с октября 2017 г., каких-то поощрений на его счету не было, зато было 9 взысканий за разные нарушения. Все это не помешало ему претендовать на облегченный режим – ену разрешили работать на воле.

На воле он вскоре "отличился" – сбежал с рабочего места и не вернулся в колонию. Три дня его не могли найти. А он все это время пьянствовал с друзьями.

"Два месяца я косил траву в разных местах Алитуса,на работу меня отпускали без охраны, забирал работодатель и привозил он же назад, – рассказал Баравикас. – Я знал, что не имею права уходить с места работы, но однажды решил зайти в магазин, там купил пива. Когда выпил, появилась идея съездить к подруге в Мариямполе".

В Мариямполе он поехал с другом, заходил домой, но маму дома не нашел. После встречи с подругой решил навестить друзей.

"С ними мы пили, – сказал Баравикас. – Так я провел три дня. В интернете я прочитал, что меня ищут, но я старался прятаться, ночевал у друзей, однако меня все равно нашли и вернули в Алитус".

Во время задержания Баравикас был пьян (1,66 промилле). "Я знал, что буду наказан, но хотел побывать на воле", – сказал осужденный.

Он признался, что на трезвую голову так не поступил бы. Работающие на воле осужденные могут ходить в магазин, заводить знакомство, употреблять алкоголь, но они должны придерживаться установленного маршрута, после работы возвращаться в колонию.

За побег Баравикасу на 6 месяцев продлили срок, поэтому он выйдет на свободу только в конце февраля 2022 года.

Департамент тюрем сообщил DELFI, что в этом году из колоний убежали 6 осужденных. Самые громкие истории - бегство заключенных из Правенишкской колонии – один из них перепрыгнул через забор. Этот осужденный жаловался, что к нему пристают другие заключенные, унижают его.

История сбежавшего в Каунасе с рабочего места Каласюнаса показала, что на воле могут работать даже жестокие преступники, осужденные за тяжкие преступления. Каласюнаса руководство колонии называет неопасным. Он до сих пор не найден.