В Литве растет количество молодых людей, которые стараются избежать службы в армии

Тысячи молодых людей в Литве, призывников, стараются избежать службы в армии, однако ответственные учреждения предпринимают больше мер для их поиска и назначения наказания. Как изменить ситуацию и возможно ли это сделать?

В этом году за попытку избежать службы в армии наказаны 6800 человек. В июле Минобороны указало, что 3600 из них находятся в розыске. В отношении 3900 проводят расследования, вероятно, они будут наказаны в административном порядке.

В эфире передачи на Žinių radijas "Открытая беседа" представитель Литовской армии Арунас Балчюнас сказал, что такие меры помогают быстрее найти молодых людей, которые не являются в военкомат.

"Мы объявляем их в розыск, - сказал Бальчюнас. – В таком случае молодых людей находят в аэропортах, на таможне, этому способствует и Дорожная полиция при проверке документов и т.д."

Он указал, что за неявку в военкомат грозят штрафы до 300 евро. Не штрафуют тех, кто предъявляет справку, оправдывающую неявку в назначенный день.

"За неявку в военкомат штраф составляет от 30 до 140 евро, - сказал Бальчюнас, заметив, что большой штраф получают те, кто явился, прошел медкомиссию и был призван в армию, но в последнюю минуту передумал. – За неявку на службу штраф может составлять 300 евро".

Согласно Минобороны, число призывников, которые не являются по повестке в военкомат, каждый год растет.

Но можно ли утверждать, что все избегают службы? "Я бы не стал клеить этикетки, будто все скрываются и не хотят служить, – сказал Бальчюнас, прибавив, что многие в свое оправдание говорят, что они не проверяли списки призывников. – Особенно это касается тех, кто уехал за границу".

Проверка списка - инициатива самих граждан. Только так лица призывного возраста могут узнать, попали ли они в списки призывников. Бумажные повестки не высылают уже много лет.

Бальчюнас сказал, что рассылка бумажных повесток съедала много ресурсов.

С чего начинается поиск неявившихся в военкомат? "Мы начинаем их искать через родственников. Если узнаем, что работает в Литве, то ищем через работодателя. По закону, в поиске участвует и полиция. Когда видим, что человек скрывается, просим полицию наведаться к нему, если он в Литве", – сказал Бальчюнас.

Он заметил, что если человек не является в военкомат, то ему высылают повестку и составляют протокол об административном правонарушении.

Депутат Повилас Урбшис критиковал порядок, согласно которому лица призывного возраста сами должны проверять списки в интернете. "Вывесили в интернете - смотрите. А не посмотрели – сразу угрозы и протоколы", – сказал он, заметив, что это пример плохого диалога с гражданами.

"Я считаю, что это глубокая системная проблема, ее надо решать. Причины ошибки - в законе. Закон несовершенный", – сказал депутат.

Он также считает, что на службу должны призывать более молодых людей. Например, не до 26 лет, а с 19 до 21 года. Минувшим летом он зарегистрировал такую поправку.

По его словам, люди постарше часто уже создают семьи, у них есть обязательства перед банками и т.д. Также те, кто старше, часто не отвечают требованиям. "В группе 25-летних негодны 42%, а 19 – всего 33%", – сказал депутат.

Преподаватель университета им. Витаутаса Великого Миндаугас Нефас рассказал о своем родственнике из Уругвая.

"Прадедушка моего родственника уехал в Уругвай из Литвы, Литва для него - что-то мистическое, из бабушкиных сказок, но и он попал в списки и был наказан, хотя он - гражданин Уругвая. Он об этом узнал, когда получил литовский паспорт, консул сообщил, что он в списках", – сказал Нефас, заметив, что мужчина был в шоке.

Нефас сказал, что молодежь часто делает вид, что ничего не происходит, что проблемы нет. "У меня есть ученики, студенты, которые

пишут мне на фейсбук: что делать, я учусь в Голландии, получил повестку, может, отказываться от гражданства? Они даже не знают о том, что студенты вузов получают отсрочку", – сказал Нефас, заметив, что причина - некачественная коммуникация.

"Не надо считать, что виной всему школа и армия. Молодежь физически неактивна, и это проблема родителей. Пойдите в любой ТЦ и увидите, как дети в тележках с продуктами играют в телефоны", – сказал Нефас, прибавив, что после такого воспитания"школа поставлена перед фактом, позже перед ним оказывается и армия".