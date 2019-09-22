Бразаускене рассказала о болезни, вдовстве и одиночестве

После того как стало известно, что у вдовы прокойного президента Литвы Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса диагностировали рак третьей степени, женщина решила не молчать. Она сказала, что делится своим опытом и открытиями, хочет помочь другим. Однако, по ее словам, сложнее всего было пережить болезнь теперь уже покойного супруга.

У вдовы первого президента независимой Литвы Кристины Бразаускене диагностирован рак третьей стадии. Это меланома. Бразаускене сама подтвердила DELFI эту информацию.

"Сейчас я прохожу курс лечения, мне не нужны интриги, суета. Мне поставили диагноз – рак третьей стадии. Меланома. Она охватила лимфатические узлы, поэтому консилиум врачей предлагал удалить их, но я отказалась", – сказала Бразаускене.

Бразаускене обращалась за помощью не только к литовским, но и к американским врачам. В США ей подобрали лекарство, она там также узнала о плоде, который борется с раковыми клетками в организме.

"Во время визита в Америку я также консультировалась с врачами. Там я нашла подходящее лекарство, а также плоды гуанабаны (сметанного яблока). Они уничтожают раковые клетки в организме. Сообщите об этом и Саулюсу Сквернялису, пусть попробует их, я чувствую, что мне стало лучше", – сказала Бразаускене.

Первые подозрения о болезни возникли у подруги Бразаускене, во время их совместного отдыха в Турции. Она заметила, что одна родинка Бразаускене выглядит подозрительно. Бразаускене вспомнила, что такую родинку она видела и у своего покойного супруга, когда у него диагностировали меланому.

Она сказала, что не молчать ее побудил пример Станислава Ставицкиса – исполнителя Стано. Он рассказал о своей болезни и проблемах, с которыми сталкиваются пациенты.

"В Литве за мной хорошо смотрели, врачи оперировали, нашли метастазы на начальной стадии. В Америке мне сказали, что они все делали бы также. У нас высококлассные врачи, недаром их переманивают другие страны. Мне кажется странным, что в Литве не считаются с хорошими, опытными врачами. Ведь они профессионалы - люди с золотыми руками и умом.

Я это видела, когда ухаживала за мужем. Он не ходил к врачам один. Я искала выход, смотрела за ним. У него была не только эта болезнь, но и сильный диабет. Я всегда больше переживала за него, чем за себя. Я себя я спокойна.

Я поехала, нашла лекарства, которые мне рекомендовали. Мне они подходят, я их пью. Я сообщила в больницу, какие лекарства мне подошли. Хочу помочь и другим, но не знаю, получиться ли. У нас кто-то не заинтересован, чтобы были хорошие лекарства, даже если они не химические", – сказала Бразаускене.

На вопрос, как она себя чувствует психологически, она ответила: "Хорошо. Меня поддерживает сын. У меня есть любимые и любящие внуки, отличная невестка. Для меня главная, что это прочная семья, что я? Мне уже 70. Я старушка (смеется).

Только сын иногда говорит, чтобы я иногда смотрела в паспорт, а не только в зеркало. Мне все равно, сколько у меня морщин. Главное - любовь к близким и хорошие эмоции, радоваться даже мелочам".

"Главное, что хочу сказать людям - надо заботиться о себе, не забывать о положительных эмоциях и радоваться жизни. Я могла бы плакать, переживать, но не хочу делать больно сыну, его семье", – сказала женщина.

Болезнь, по ее словам, заставила ее изменить образ жизни - она стала больше ходить и по-другому питаться.

Она рассказала и о своей жизни. Заметила, что с мужем много путешествовала, хорошо чувствовала себя в теплых краях.

"Одиночество - это плохо. Я рада, что у меняя есть подруги, с которыми мы встречаемся, общаемся, гуляем. У детей своя жизнь и я рада за них", - сказала Бразаускене.

Она сказала, что в прошлом было немало скандалов, но она не обижается на злопыхателей и все прощает. "Дай Бог всем здоровья и не болеть", – желает Бразаускене.