В трех округах Литвы проходит второй тур парламентских выборов

Избиратели Жирмунайского, Гаргждайского и Жемгальского округов 22 сентября во втором туре выбираются депутатов на освободившиеся места в парламенте.

Голосование началось в 7 ч. и продлиться до 20 ч. В общей сложности в выборах могут участвовать 110 427 избирателей.

Новых депутатов выбирают, поскольку трое политиков отказались от мандатов.

Аушра Малдейкене, которая была выбрана в Жирмунай, стала евродепутатом, депутаты Гаргждайского и Жемгальского округов "крестьянин" Бронюс Маркаускаси либерал Виталиюс Гайлюс стали мэрами.

Во втором туре в Жирмунай выбирают между консерватором Пауле Кузмицкене и социал-демократом Гинтаутасом Палуцкасом, в Гаргждай – между консерватором Расой Петраускене и кандидатом Партии центра Криступасом Кривицкасом, а в Жемгале - кандидатом Партии центра Рутой Янутене и социал-демократом Людасом Йонайтисом.

Две недели назад во время первого тура активность избирателей составила 19,95%. Досрочно во втором туре проголосовали 3,44% избирателей.