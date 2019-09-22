Исповедь работников торговых сетей: и руководители и клиенты иногда переступают черту

Продавцы в магазинах – одна из популярных профессий в Литве. В стране 63 000 продавцов. Какова их трудовая реальность, рассказали несколько женщин, работающих в магазинах разных сетей и разных городов Литвы. Условия труда своих работников прокомментировали и представители сетей.

По данным "Содры" за июль, средняя зарплата продавца составляет 725 евро "на бумаге".

В Литве продавцов и кассиров постоянно не хватает. По данным портала CVbankas.lt – сейчас больше всего вакансий именно в секторе торговли, и их число растет.

По данным CVbankas.lt, зарплаты продавцов отличаются и от сети: „

В Lidl Lietuva – 856-1021 евро;

в IKI – 617–950 евро (старшие кассиры получают 1100 евро);

Maxima LT – 640–760 евро;

Rimi Lietuva – от 620 евро;

Norfa – 555-1100 евро.

Лаура (настоящее имя порталу известно, женщина работает в небольшом городе – DELFI) 1,5 года работает в магазине крупной сети. Она работает в кассе. Дополнительно присматривает за отделом газет и журналов.

"Работа нелегкая – по 13 ч., из них 12 оплачиваются, обеденный перерыв - нет. Работа в кассе и в зале, где еще надо проверять срок годности продуктов", – рассказала она. Самая большая ее зарплата была 531 евро, из них еще пришлось выплатить недостачу в кассе – 50 евро.

Большая часть клиентов – пожилые люди. Клиенты, по ее словам, очень разные: с одними можно пошутить, другие, наоборот, злые и придирчивые.

"С руководством отношения не очень хорошие. Директор у нас приятная – у нее можно обо всем спросить, но управляющая – мы ее боимся. По ее словам, мы - мусор, всегда кричит. Нам не разрешают разговаривать во время работы, даже по делу. Ко всем пристает – даже не нравится, что часто в туалет ходим.

После обеда попробуй опоздать в кассу, крик на весь магазин, еще придется отрабатывать это время. Неважно, что на работу и без того приходишь на час раньше, чем по графику", - рассказала Лаура.

Она заметила, что выбора нет, городок небольшой, поэтому приходится мириться с такими условиями.

Другая работница крупной сети Сандра (имя изменено – DELFI) согласна с тем, что самое сложное в их работе -именно начальство, а не клиенты.

"Например, тебе плохо, говоришь, что возьмешь больничный, а тебе отвечают, что знают, что больничные и просто так дают. Однажды меня обозвали сукой в течке", – рассказала она, заметив, что слов при общении с персоналом руководство не выбирает.

Она рассказала, что если человека хотят уволить, всегда найдут к чему привязаться, а если нужен выходной, например, для похода к врачу, ответ один: "Найди замену".

Она рассказала, что однажды ее публично оскорбили, она после этого с доказательствами обращалась в администрацию сети.

По словам Сандры, во время работы в другом магазине она столкнулась с кражами из кассы: "Руководитель настолько покрывала ворующих, что стирала записи видеокамер".

"Мы – не люди, а рабы, с которыми не только власти играют, как с марионетками, но и клиенты всякие попадаются".

Кассир Диана работает в столице. Она о своем работодателе отзывается хорошо: "Все мои работодатели приятные, коллектив дружелюбный – мы как большая семья".



Девушке работа нравится, правда, она нашла работу своей мечты, поэтому скоро покинет место кассира.

По ее слова, зарплата у кассира 500-700 евро плюс премии.

"Есть те, кто говорит, что мало, а мне достаточно, я нормально зарабатываю. Может, они тысячи хотят, а может, у них есть дети, они живут только на свою зарплату. Мне 600 евро хватает. Если ты много тратишь, то и тысячи будет мало", – сказала Диана.

Она рассказала, что в их магазин приезжает немало белорусов. По словам девушки, они приятнее жителей Литвы. А самые злые клиенты приходят после 20 ч., когда алкоголь уже не продают.

Работники сети работают сменами по 4 дня, столько же отдыхают. Смена длиться 12 часов.

По словам Дианы, общество плохо оценивает кассиров, считает их неучами: "У нас есть работники и с высшим образованием, только они не находят работу по специальности".

DELFI обращался к руководству крупных сетей за комментариями.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что конфликты бывают везде, в любом коллективе. Что касается политики, он заметил, что не должно быть никаких грубостей в отношении работников, руководство должно быть вежливым.

"Если человек болен, он получает справку и не приходит на работу, если нужен выходной, то руководство не против, если он поменяется с кем-то из коллег, предупредив начальство", - рассказал он о действующей системе. Рилишкис напомнил, что в их сети зарплаты зависят от результатов работы.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в их сети нетерпимо относятся к грубостям в отношении персонала. Она рассказала и о программе поощрения: "Мы стараемся создавать удобные графики, даем работникам теплую пищу, они получают в 5 раз больше денег на свою дисконтную карту Ačiū. У нас могут работать и студенты и школьники, которые хотят работать по вечерам и в выходные".

Представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене сказала, что работники их сети получают самые большие зарплаты, кроме того, у них есть возможность карьерного роста.

Представитель Palink, которая управляет сетью IKI Эдита Якучёните-Лукше сказала, что в сети действуют ясные правила для всех и их должны соблюдать как работники, так и руководство.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Гедре Буйвидене заметила, что работники сети отмечают, что атмосфера у них в коллективе дружественная, есть свои ценности и социальная ответственность.